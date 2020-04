Eierleset abgesagt – doch dieses Jahr gibts erstmals den Eierpredigt-Hauslieferdienst

Es hätte ihr grosser Auftritt werden sollen. Doch zum Aufeinandertreffen zwischen dem frischen Frühling und dem müden Winter ist es nicht gekommen am Sonntagnachmittag. Weder Tannästler noch Stechpälmer, Straumuni noch Hochsetspäärli traten in Aktion auf der Dorfstrasse. Das Eierleset in Effingen mit den prächtigen, aufwendig gestalteten Masken musste abgesagt werden.

Der uralte Brauch findet im Zweijahresrhythmus statt. Im Normalfall. Normal ist allerdings nichts in der derzeitigen Coronakrise. Die organisierende Turnfamilie Effingen kündigt in einem kurzweiligen, knapp 38-minütigen Video nun aber an, den Traditionsanlass am 11. April 2021 durchzuführen – ungerades Jahr hin oder her.