Ehrenamt «Kein Bedarf am Angebot»: Warum die Stadt die Nachbarschaftshilfe Brugg trotzdem nicht einstampfen will Die Pilotphase des städtischen Projekts ist abgeschlossen. Der Schlussbericht der Pro Senectute zeigt, dass die fehlende Nachfrage nicht die einzige Herausforderung war.

Insgesamt 78 Freiwillige nahmen an der Nachbarschaftshilfe Brugg teil. Symbolbild: Alexandra Wey

So richtig klappen wollte es von Anfang an nicht. Im Schlussbericht zur Nachbarschaftshilfe Brugg heisst es: «Im Auftrag der Stadt nahm die Pro Senectute voll motiviert die Arbeit auf und war schnell ernüchtert.» Anfang Mai 2021 entstand das Angebot aus der Fusion der privaten Aktion «Brugg hilft – jetzt» und dem städtischen Projekt «Mitmenschen helfen».

Besonders Personen ab 60 Jahren mit Einschränkungen oder gesundheitlichen Problemen sollten sich über den Pilotversuch niederschwellig mit einem Anliegen melden können. Dieses wurde anonymisiert in einer Whatsapp-Gruppe von Ehrenamtlichen gepostet.

Doch nach zehn Monaten steht fest: Das Angebot floppt. Wie Yvonne Berglund, Leiterin Beratungsstelle Bezirk Brugg der Pro Senectute, im Januar erklärte, meldeten sich seit Lancierung des Projekts nur vier Interessenten.

Ende April gaben Yvonne Berglund, regionale Stellenleiterin der Pro Senectute, Jürg Baur, Stadtrat Brugg, und Raphael Zumsteg (rechts), «Brugg hilft – jetzt», die Fusion bekannt. Maja Reznicek (26. April 2021)

Es folgten, so ergänzt der Schlussbericht, jedoch regelmässige Anfragen vor allem für Fahrdienste von Seniorinnen und Senioren aus der Stadt Brugg an die regionale Beratungsstelle der Pro Senectute Aargau:

«Die Anfragen wurden weder an die Natelnummern der Nachbarschaftshilfe noch die Koordinationsstelle Alter Region Brugg gestellt.»

Doch die fehlende Nachfrage war nicht die einzige Herausforderung.

15'000 Franken wurden für das Projekt budgetiert

Denn Anfragen für regelmässige Begleitungen schrieb die Pro Senectute teilweise zuerst in der Whatsapp-Gruppe aus. Dies jedoch erfolglos: «Für solche Einsätze kamen keine Rückmeldungen aus der Gruppe.» Dies habe gezeigt, dass die 78 Freiwilligen kein Interesse an einem wöchentlichen, regelmässigen Engagement hätten, sondern an unregelmässigen Einzelterminen.

Bei Erfolg sei eine Verlängerung oder Ausdehnung des Projekts auf weitere Gemeinden denkbar, erklärte Stadtrat Jürg Baur an der Medienkonferenz Ende April 2021. Claudia Meier

Auch ein Infoanlass im Oktober/November für die Ehrenamtlichen der Nachbarschaftshilfe scheiterte. Die Pro Senectute schreibt:

«Da sich nur sieben Freiwillige gemeldet haben, machte ein Treffen wenig Sinn.»

Vertiefte Recherchen und Gespräche hätten ergeben, dass die Ehrenamtlichen lieber informell tätig sein wollten und kein Interesse an einem Anlass hätten.

Um das Projekt anzukurbeln, wurde neben Hinweisen und Zeitungsartikeln im Dezember eine Werbeaktion für Hilfesuchende lanciert. Da ein A5-Flyer und die Streuung über die Post das Budget «bei weitem» überstiegen hätte, entschied man sich für eine kostengünstigere Variante. Mit einem Sticker auf der Titelseite der Wochenzeitung «General-Anzeiger» wurde gemäss Bericht flächendeckend in Brugg, Lauffohr, Umiken und Schinznach-Bad auf das Angebot hingewiesen.

Für die Werbung – aber auch für Personalaufwand, Infrastruktur und Begleitung der Freiwilligen – standen der Pro Senectute 15’000 Franken als Pauschalbetrag zur Verfügung. «Die Pauschale entspricht den effektiven Ausgaben der Stadt Brugg», bestätigt Stadtschreiber Matthias Guggisberg auf Anfrage.

Offizieller Entscheid soll im Zuge des nächsten Budgets fallen

Als Fazit zieht der Stadtrat, dass aktuell kein Bedarf an dem Angebot besteht, erklärt Jürg Baur. Die Nachbarschaftshilfe in der Stadt Brugg scheint gemäss Pro Senectute ohne Organisation zu funktionieren und die Hilfestellungen verschiedener Institutionen sowie Organisationen deckten die Bedürfnisse ab.

Stadtrat Jürg Baur. zvg (27. September 2021)

Trotzdem will die Exekutive das Angebot vorerst nicht einstampfen. «Der Stadtrat möchte die Situation rund um den Krieg in der Ukraine beobachten», erklärt Baur. «Vielleicht ergeben sich unterstützende Massnahmen, die durch die Freiwilligenarbeit bereitgestellt werden können.»

Auch eine Fusion mit dem Freiwilligenpool des Seniorenrats der Stadt Brugg – wie es die Pro Senectute Anfang Januar vorgeschlagen hat – steht weiter im Raum. Dieses Angebot finde regen Anklang:

«Fahrdienste, kleinere Reparaturen im Haushalt und IT-Unterstützung sind die gefragten Themen.»

Bei einem Zusammenschluss könnten Synergien genutzt werden, unterstreicht Baur.

Ein offizieller Entscheid des Stadtrats zur Zukunft der Nachbarschaftshilfe gibt es bisher noch nicht. Damit zu rechnen sei wohl erst, wenn das nächste Budget festliege. Der Stadtrat fügt an: «Wir lassen den Freiwilligendienst auf jeden Fall nicht absterben.» Der Ehrenamtlichen-Pool der Nachbarschaftshilfe Brugg wird also vorerst weiterbestehen.