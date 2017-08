Der Gemeinderat Schinznach-Bad hat strube Zeiten hinter sich. Mitten in den Fusionsvorbereitungen mit der Stadt Brugg muss der damalige Gemeindeammann Oliver Gerlinger Anfang März die Reissleine ziehen. Burnout. Sofortiger Rücktritt. In die Bresche springt Vizeammann René Fiechter. Bald gibt er bekannt, dass er sich an den Gesamterneuerungswahlen am 24. September nicht mehr zur Verfügung stellt.

Es braucht zwei Neue im Gemeinderat

Beide Sitze sollen nun per 1. Januar wieder besetzt werden. Als Gemeindeammann kandidiert die bisherige Gemeinderätin Angela Lunginovic (SVP), als Vizeammann der bisherige Gemeinderat Jürg Meyer (parteilos). Entsprechend braucht es zwei Neue im Gemeinderat.

Bereits im Juni wurde bekannt, dass der Fusionsgegner Sandro Wächter (22) ein Gemeinderatsamt anstrebt. Er will den Zusammenschluss mit Brugg verhindern.