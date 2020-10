Ehefrau und Schwägerin erstochen: Mordprozess gegen Kosovaren beginnt im November

Der mutmassliche Täter soll im Januar 2018 seine Frau und seine Schwägerin in Hausen erstochen haben. Dieser machte damals jedoch geltend, er wäre von den Opfern angegriffen worden und hätte in Notwehr gehandelt. Die Staatsanwaltschaft verzichtete im August noch auf eine Mordanklage. Sie beantragte zusätzlich zur Freiheitsstrafe von 20 Jahren eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme. Nun lautet die Anklage jedoch mehrfacher Mord. Zudem beantragt die Staatsanwaltschaft beantragt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe.

Die Verhandlung soll nun am am Montag, den 23. November, um 8.00 Uhr mit der Befragung von Auskunftspersonen beginnen, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Verschiedene Zeugen, ein Gutachter sowie der Beschuldigte werden ab 10.20 Uhr befragt. Ab diesem Zeitpunkt ist die Verhandlung auch für Privatpersonen öffentlich.