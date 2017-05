Little Maze, DJ O-Dee, DJ Snoop, Mr. Da-Nos und viele weitere namhafte Schweizer DJs kommen am Wochenende nach Brugg-Windisch, genauer gesagt ans EG-Bar-Fäscht. Er habe gute Beziehungen zu Agenturen, die Künstler vermitteln, deshalb gelänge es ihm immer wieder, solche Berühmtheiten in seine Bar zu holen, erklärt Geschäftsinhaber Hasan Us.

Es ist bereits das dritte Mal, dass ein EG-Bar-Fäscht durchgeführt wird. Dieses Jahr dauert das Fest, passend zum dreijährigen Bestehen der Bar, drei Tage, vom 25. bis zum 27. Mai. Am Donnerstag ist um 17 Uhr Türöffnung, am Freitag und am Samstag jeweils um 14 Uhr. Eingelassen werden Personen ab 16 Jahren, der Eintritt beträgt 10 Franken. Alle Personen unter 18 Jahren müssen das Fest um 2 Uhr verlassen, für die über 18-Jährigen dauert es bis um 4 Uhr.

Nebst verschiedener Musik, von House über 90er bis zu R’n’B, gibt es zur Unterhaltung Dartspiele und Tischfussballkästen und es steht eine Lounge bereit. Ausser Cocktails und anderen Getränken serviert Us am Fest zehn verschiedene Pizzen. Us rechnet über die drei Tage mit 1000 Gästen. «Nur wenn viele Leute kommen, gibt es ein gutes Fest», meint er. Insbesondere wünscht er sich, dass die jungen Leute für einmal nicht nach Baden oder Zürich in den Ausgang gehen, sondern in der Region bleiben. «Immer sagen alle es laufe nichts in Brugg, doch nun kommen grosse DJs hierhin», betont Us.

Drei Jahre nach der Übernahme der Bar zieht Hasan Us eine positive Bilanz: «Im Grossen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, wie es läuft. Doch verbessern kann man sich immer», sagt er. Er habe damit gerechnet, dass die Getränke und Cocktails gut laufen, fährt er fort, er sei aber überrascht, dass auch das Essen so gut ankomme.