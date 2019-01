So brachte etwa Rahel Göldi als Vertreterin von Museum Aargau ein, im Effingerhof einen Knoten- und Anlaufpunkt zu schaffen für möglichst viele kulturelle, gewerbliche und politische Sehenswürdigkeiten der Region Brugg/Windisch. Zudem könnte das Vindonissa Museum teilhaben an einem multifunktionalen Ausstellungsraum für Sonderausstellungen. Hier wäre beispielsweise auch der Startpunkt eines neuen Touristenbähnlis. Gefragt ist das Engagement des Vereins Tourismus Region Brugg. Ein Verbund könnte eine Chance für alle Beteiligten sein.

Wie wird der Effingerhof in Brugg in Zukunft genutzt? Zu dieser Frage läuft seit einigen Wochen ein öffentliches Partizipationsverfahren, zu dem die neue Eigentümerin Cadima Real Estate AG zusammen mit der Projektleitung Tschudin + Urech AG und die Stadt Brugg eingeladen haben . Im Januar fanden vier Werkstätten statt, bei denen jeweils zwischen 8 und 20 Personen teilnahmen. Allen Beteiligten ist klar, dass eine öffentliche Erdgeschossnutzung wesentlich zur Attraktivitätssteigerung in der Brugger Altstadt beitragen könnte. Grundsätzlich wird im Effingerhof eine bunte Mischung von Bewohnern und Nutzern angestrebt.

Erste Ideen für Zwischennutzung

Da die sorgfältige Planung für die Umnutzung und der Umbau noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden, sind auch Zwischennutzungen ein Thema. Ein Blick in die Werkstatt-Protokolle zeigt, dass es dafür bereits mehrere konkrete Ideen gibt in den Bereichen Kultur, Musik, Sport etc. Auch wird der Wunsch nach Freizeit-Werkstätten für die Jugendlichen unter 16 Jahren geäussert. Diskutiert wird ausserdem, der Stadtbibliothek die Chance für eine Zwischennutzung im Effingerhof zu geben. Dies mit dem Hintergrund, dass der derzeit vorgesehene neue Standort an der Schulthess-Allee in keiner Weise gesichert ist und ein Realisierungshorizont schwierig abzuschätzen ist. Ab einem Zeitraum von fünf Jahren scheint dies eine sinnvolle Lösung zu sein.

Unabdingbar sei die stete Kontrolle der finanziellen Machbarkeit seitens der Bauherrschaft. «Es wird nicht die Maximalrendite angestrebt, sondern das wirtschaftlich Machbare auf vernünftiger Basis», heisst es im Protokoll. In den oberen Geschossen sind Wohnungen vorgesehen, wobei moderne Wohnformen beispielsweise mit Schaltzimmern denkbar sind.

Zweite Runde steht an

Die Organisatoren haben die «vierte Werkstätte als etwas unbefriedigend mit einer gewissen Sättigung» gewertet. Die Diskussionen verliefen zu fachtechnisch und einseitig, sodass sich die acht Beteiligten teilweise nicht abgeholt fühlten. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben die Verantwortlichen nun entschieden, den zweiten Öffentlichkeitsblock im Februar abzukürzen. Die angekündigte Werkstatt am 16. Februar entfällt.

Weiter gehts am Donnerstag, 21. Februar. Von 17 bis 20 Uhr wird in drei Gruppen gearbeitet. Zwischen 17 und 18 Uhr gibts Inputs zu Anforderungen an Freiräume, zu Wohnformen sowie von Historiker Fabian Furter. In der letzten Werkstatt am Samstag, 23. Februar, gehts erneut in drei Gruppen von 9 bis 12 Uhr um Kulturangebote, öffentliche Nutzung/Interessen und die Initialgruppe für den Prozess.