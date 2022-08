Effingen/Schinznach-Dorf «Hier sind alle raus aus dem Alltag»: Wofür eine Mönthalerin mit jungen Tirolern im Aargau probt Am Wochenende spielt im Restaurant Bären in Schinznach-Dorf das Streicherensemble des Landeskonservatoriums Innsbruck unter der Leitung von Ivana Pristasova Zaugg. Die Musikerin erklärt, warum sie mit dem Ensemble auf Sennhütte oberhalb von Effingen probt und worauf die Konzertbesucher sich freuen können.

Musikerin Ivana Pristasova Zaugg probt mit den Jugendlichen aus Innsbruck in der Sennhütte-Herberge. Ina Wiedenmann

Streichmusiker sitzen vor der Sennhütte auf Festbänken und spielen Mozart. Wanderer, die den Fricktaler Höhenweg entlangkommen, hören gebannt zu und geniessen den Moment. Momentan laufen hier Probearbeiten für ihren Serenaden-Abend und das Sonntagskonzert auf Hochtouren.

Hier probt das Streicherensemble des Landeskonservatoriums Innsbruck. Ina Wiedenmann

In der oberen Etage der Herberge probt Ivana Pristasova Zaugg konzentriert mit dem Ensemble. Die Solistin und Kammermusikerin lebt mit ihrem Mann in Mönthal und arbeitet als Professorin am Konservatorium in österreichischem Innsbruck. Dafür pendelt sie seit zehn Jahren. Die aus der Slowakei stammende Pristasova Zaugg erklärt:

«Für Musiker ist das etwas ganz Normales, viel unterwegs zu sein, das gehört zum Beruf.»

Sie kommt aus einer musikalischen Familie: Ihr Vater spielte Fagott, ihre Schwester Klavier, sie Violine. Als kleines Mädchen sah sie ihre Lehrerin im Orchester und war fasziniert. Als sie zudem erfuhr, welch weite Reisen eine Musikerin macht, wusste sie: «Das will ich auch», erinnert sie sich mit einem Leuchten in den Augen.

Sie kochen zusammen und lernen neue Seiten kennen

Die Sennhütte von Eva und Peter Panero entdeckte Ivana Pristasova Zaugg auf einem ihrer Spaziergänge zu Beginn der Pandemie. Sie kam mit Paneros ins Gespräch und erkannte, dass sie hier ihren Studierenden nach dem Lockdown etwas Besonderes ermöglichen könnte.

Eva Panero (links) und Musikerin Ivana Pristasova Zaugg im Gespräch auf Sennhütte, wo sich die beiden zu Beginn der Pandemie kennen lernten. Ina Wiedenmann

«Hier sind alle raus aus dem Alltag. Dadurch werden ganz andere Sinne aktiviert. Das ist so wichtig für die Kreativität», schwärmt die Musikerin von der Sennhütte. Sie verbringen 24 Stunden miteinander, kochen zusammen und lernen auch andere Seiten der Ensemblemitglieder kennen. Schon letztes Jahr verbrachten sie eine Woche in der Sennhütte und waren auf Anhieb begeistert.

Während der Proben oberhalb von Effingen wird Konzentration verlangt. Ina Wiedenmann

Die zwölf jungen Musikerinnen und Musiker sind in erster Linie aus Tirol, einer kommt aus der Ukraine. Sie sind zwischen 16 und 24 Jahre alt. Ivana Pristasova Zaugg begleitet sie während der wichtigsten Phase des Lebens.

Das ist sehr spannend, betont sie. Geige müsse man jung, im Alter von fünf oder sechs Jahren, erlernen, um richtig gut zu werden und die notwendige Flexibilität und Beweglichkeit zu erlangen, erklärt die Musikerin die Besonderheit des Streichinstruments. Gerne vergleicht sie dies mit Sport. Nur wenn jemand früh damit beginnt, kann er erfolgreicher Profisportler werden.

Das Konzert wird kulinarisch angereichert

«Es ist so schön, die enorme Verbesserung der einzelnen Spielerinnen und Spieler gegenüber dem Vorjahr zu hören. Das Niveau des Ensembles ist sehr professionell», sagt Pristasova Zaugg. Streichinstrumente werden oft schnell in ein grosses Orchester eingefügt. In einem Streicherensemble sind sie dagegen unter sich.

Die Spielerinnen machen erfreuliche Fortschritte. Ina Wiedenmann

Beide Konzerte werden leicht und «sommerlich» sein, verspricht Ivana Pristasova Zaugg. Sie finden im Restaurant Bären in Schinznach-Dorf statt. Eva und Peter Panero von der Sennhütte sind mit den Wirtsleuten des «Bären» befreundet und konnten die Aufführung dort ermöglichen. Am Samstagabend, 20. August, wird es zum Konzert ein 3-Gänge-Menu geben und am Sonntagmorgen einen Brunch.

Die Besucher werden unter anderem von Mozart Divertimento, Adagio und Fuge hören, dann die Serenade für Streicher von Edward Elgar, die Serenade von Dvořák und Kammermusik: das Mozart-Quintett, das Geigentrio von Hermann, Haydn und Bach.