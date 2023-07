Straftaten Einbruchserie und geknackte Autos: Über 200 Meldungen in zwei Wochen – was ist los im Aargau?

Mehrere Einbrüche am Wochenende, am Dienstag noch mal zwei: Es scheint in letzter Zeit häufiger solche Delikte im Aargau zu geben. Eine Nachfrage bei der Kantonspolizei zeigt: Das ist nur die Spitze des Eisbergs.