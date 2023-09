Effingen Luchs pirscht sich während Ausritt an Pferd heran – Reiterin macht genau das Richtige Rachel Dura aus Effingen war mit ihrem Pferd auf einem Ausritt, als sie plötzlich einen Luchs entdeckt. Die bei uns selten gewordene Wildkatze machte Anstalten, sich an Duras Pferd heranzuschleichen – doch die Reiterin handelte instinktiv richtig.

«Ich dachte zuerst, dass uns ein Hund verfolgt», erklärte Rachel Dura gegenüber dem Nachrichtenportal «20 Minuten». Die 36-jährige Aargauerin war mit ihrem Pferd Richtung Gallenkirch unterwegs, als sie das Tier im Augenwinkel hinter sich bemerkte. Dura drehte sich um und stellte fest, dass das Tier immer näher an sie und ihr Pferd heranschlich. Überrascht über die seltene Begegnung hielt sie inne und filmte die Wildkatze mit ihrem Smartphone.

«Ich habe noch nie einen Luchs in der freien Natur gesehen», sagte sie gegenüber «20 Minuten» weiter und fügte an: «Ich hatte schon Angst um mein Pferd.» Um dieses von einem möglichen Angriff zu schützen, versuchte Dura, den Luchs mit lauten Rufen und Klatschen zu verscheuchen. Dies klappte schliesslich auch, die Wildkatze verschwand im Gebüsch. «Wäre er noch näher gekommen, wäre ich vom Pferd gestiegen. Ich vermute, der Luchs hat nicht gerochen, dass ein Mensch auf dem Pferd sitzt», so die Aargauerin.

«Wer einem Luchs begegnet, kann sich glücklich schätzen»

In freier Wildbahn einem Luchs zu begegnen, das kommt nur sehr selten vor, wie Nicole Bosshard von der Stiftung Kora für Raubtierökologie und Wildtiermanagement auf Anfrage von «20 Minuten» erklärt: «Wer einem Luchs begegnet, kann sich deshalb glücklich schätzen.»

Obwohl die Tiere als scheu gelten, könnten Jungtiere durchaus neugierig sein. «Vielleicht hat das Tier im Video das erste Mal ein Pferd gesehen und dabei wahrscheinlich den Menschen darauf nicht wahrgenommen», so Bosshard. Dass der Luchs das Pferd angegriffen hätte, sei hingegen unwahrscheinlich. «Pferde sind für einen Luchs viel zu gross und entsprechen nicht seinem Nahrungsspektrum, welches vor allem aus Rehen und Gämsen und kleineren Säugetieren besteht.»

Auch für den Menschen sei der Luchs ungefährlich. Wer einer Raubkatze in der Natur begegne, solle – wie die Aargauer Reiterin – durch lautes Rufen und Klatschen auf sich aufmerksam machen. Sehen oder hören Luchse einen Menschen, suchen sie das Weite. (luk)