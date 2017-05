Wehmut auf dem Feldschenplatz: Dutzende von Schinznachern säumten die Gasse, durch die das alte Tanklöschfahrzeug hinaus in den Ruhestand fuhr. Max Schmid sass bei der letzten Fahrt am Steuer. Schmid war 1988 Kommandant der Feuerwehr Veltheim, die das Fahrzeug ursprünglich angeschafft hatte. Sohn Adrian Schmid war es, der das Nachfolgermodell Baujahr 2017 auf den Feldschenplatz fuhr.

Drei Jahre der Vorbereitung gingen am Samstag zu Ende. Eine Beschaffungskommission hatte Angebote eingeholt, Fahrzeuge besichtigt und bei Nachbarwehren Tipps und Ratschläge eingeholt, sogar in Bern. Der Gemeinderat erteilte dem Unternehmen Brändle aus Sirnach (TG) den Zuschlag – schon das Vorgängermodell stammte von dort.

Am 19. Juni 2015 machten die Stimmbürger finanziell den Weg frei und sagten zu einem Verpflichtungskredit über 273 000 Franken (Gemeindeanteil Schinznach-Dorf) einstimmig ja. Am 20. Januar 2017 konnten die Aktiven das neue, rund 600 000 Franken teure Tanklöschfahrzeug in Sirnach abholen. «Auf der Rückfahrt hatten wir sicher 27 Zwischenhalte, weil jeder auch mal ans Steuer wollte», berichtete Kommandant Michael Maeder. «Ein neues Tanklöschfahrzeug willkommen zu heissen, ist nicht jedem Kommandanten vergönnt und daher ein Privileg», sagte er.

«Baby» wird abgeliefert

Vizeammann Peter Zimmermann erinnerte an die Zeit nach der Fusion der kleinen Ortsfeuerwehren zur regionalen Feuerwehr Schenkenbergertal im Jahr 2008. Zimmermann betonte, dass schon 2015 zwei neue Feuerwehrfahrzeuge eingeweiht worden seien und auch das neue Feuerwehrmagazin in Planung sei. «29 Jahre hat das alte Tanklöschfahrzeug treu gedient, ich hoffe, dass auch das neue so lange durchhält», betonte er. Mit der Neuanschaffung haben die Retter gegenüber dem Vorgängermodell einen um 700 Liter grösseren Wassertank und führen auch Schaum zur Brandlöschung mit.