«Ja, ich habe gesagt: Hau ab, du Sauhund», erklärte der Beschuldigte diese Woche vor dem Bezirksgericht Brugg. «Dazu stehe ich. Das nehme ich auf meine Kappe. Ich habe aber keine weiteren Beschimpfungen geäussert, und es gab auch keinen physischen Kontakt.»

Zur unfreundlichen Aufforderung war es gekommen, als der Beschuldigte den Ex seiner Freundin im Gespräch dieser angetroffen hatte. Gemäss Anklage soll der Beschuldigte den Ex nicht nur aufgefordert haben «abzufahren», sondern ihm gedroht haben, ihn «kaputtzumachen». Nachdem sich das Opfer zu seinem Velo begeben hatte, soll sich der Beschuldigte, so die Anklage, «mit nur wenigen Zentimetern Abstand», vor das Opfer gestellt, diesem mit der Faust gedroht und mit dem Zeigefinger leicht an die Gurgel gelangt haben.

Drohung und Beschimpfung

Zudem habe der Beschuldigte dem Opfer gedroht, es «zusammenzuschlagen», respektive «zu Tode zu schlagen», falls er es nochmals in der Nähe seiner Freundin sehen würde.