Die Wiese gegenüber dem Schulgelände ist kurzerhand zum Zeltplatz umfunktioniert worden. Auf dem roten Turnhallenplatz sind verschiedene Camper parkiert. Schliesslich nehmen nicht nur Einheimische am Dreitage-Orientierungslauf teil, sondern auch Leute aus 12 verschiedenen Nationen.

Daneben testen Kinder im Labyrinth ihren Orientierungssinn und versuchen mit der Karte in der Hand, möglichst schnell die Posten in der richtigen Reihenfolge zu finden. Quittiert wird der gefundene Posten mittels Finger-Badge. Zwei Mädchen haben ihren Lauf im Labyrinth absolviert und fragen die Betreuerin am Stand, was nun zu tun sei: «Ihr könnt jetzt euren Badge auslesen lassen, und dann seht ihr, wie viel Zeit ihr dafür gebraucht habt», lautet die Antwort. Gleichzeitig zeigt die Betreuerin in Richtung Schulhausplatz, wo sich nebst der Festwirtschaft auch die Anmeldestation befindet.

Umfrage: Was ist das Faszinierende am Orientierungslauf?: