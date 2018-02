Beim geklauten E-Bike handelt es sich um ein Modell Rotwild RE+FS in der Grösse M und in den Farben Orange und Rot. Laut Hunziker ist es einerseits sehr auffällig, andererseits gebe es in der Schweiz nur wenige. Der Dieb könne das Bike in der Region also nicht nutzen, da er sofort erkannt würde. Der Geschäftsführer hofft, dass dieses teure Bike doch noch ausfindig gemacht werden kann.

Leider sei dies nicht der erste Vorfall in den letzten Jahren, fügt er an. Im Mai des letzten Jahres wurde an einem Nachmittag ein 4400 Franken teures Rennvelo aus dem Bikeshop gestohlen – obwohl drei Mitarbeiter in den Räumlichkeiten anwesend waren. Zwei waren mit Kundenberatungen beschäftigt, Hunziker selber hielt sich im Büro auf.

Das Sportfachgeschäft hat Anzeige erstattet. Wer Hinweise zum Dieb und zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei No Limit zu melden unter Telefon 056 441 77 11.