Der Einstieg in die Feierlichkeiten gelang mit einem Spielenachmittag, an dem alle Schülerinnen und Schüler der Schule Veltheim (Kindergarten und Primar) und der Kreisschule Oberstufe Schenkenberg in gemischten Gruppen Posten absolvierten. Bei der vorherrschenden Hitze waren vor allem alle Spiele, die irgendwie mit kühlem Nass zu tun hatten, sehr beliebt.

Besonders erwähnenswert ist neben dem weiteren bunten Programm der Lichterumzug, der in den Farben des Regenbogens stattfand. Immer eine Oberstufenklasse und eine Klasse der unteren Stufen hatten eine gemeinsame Farbe zugeteilt und liessen einen Abschnitt des Umzugs so erleuchten. Ein roter Drache führte den Umzug an. Es wirkte zur Freude der Beteiligten wirklich so, wie wenn ein Regenbogen durchs Dorf wandern würde. Ein fulminantes Feuerwerk liess den ersten Tag zu Ende gehen.