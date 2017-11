Die Stimmung ist angespannt. Es will noch nicht alles wie am Schnürchen klappen. Der Lego-Roboter rollt zwar und schiebt Jaguare und Schildkröten aus Legoklötzen über das Spielfeld, aber das Magazin, das Forscher und Besucher auf die gelben Flächen ausspucken sollte, klemmt.

Nina Born, Jesse Born und Elias Sidler haben aber noch etwas Zeit, diese Fehler zu korrigieren. Erst am Samstag und Sonntag gilt es ernst. Dann tritt das Aargauer Team «Robofactory» in San José, der Hauptstadt Costa Ricas, gegen die besten 100 Teams der Welt an. Die drei Primarschüler aus Veltheim haben sich im Juni an der Schweizer Ausscheidung der World Robotic Olympiad in Aarburg gegen zwölf einheimische Teams durchgesetzt.

Wettkampf der Lego-Roboter

Die World Robotic Olympiad ist ein weltweiter Wettbewerb für technikbegeisterte Jugendliche. Sie designen einen Lego-Roboter, programmieren ihn und starten mit ihm gegen andere Teams. «Wir freuen uns. Aber wir realisieren es noch gar nicht so richtig», sagt der 12-jährige Elias, während Jesse am Computer einen Wert umprogrammiert. Jesse ist elf Jahre alt und zuständig für Konstruktion und Programmierung des Lego-Roboters. Seinen ersten Lego-Baukasten hat er als 7-Jähriger bekommen. Seither gehören Programmieren und Robotik zu seinen Hobbys.

Schnell und volle Punktzahl

Für die Weltmeisterschaft in Costa Rica mussten die drei einen Roboter entwickeln, der Jaguare und Schildkröten auf dem Spielfeld zurück in ihre natürlichen Lebensbereiche – den Urwald und das Meer – bringt. Gleichzeitig soll er Besucher und Forscher in die Nähe der Tiere bringen, damit sie diese beobachten können. «Damit das klappt, muss der Roboter die Farben auf dem Spielfeld erkennen», erklärt Jesse.

Für die lange Reise wird der Roboter in seine Einzelteile zerlegt. Die drei müssen ihn an beiden Wettbewerbstagen ohne Anleitung innerhalb von zwei Stunden neu zusammenbauen. «So will die Jury sichergehen, dass wir ihn wirklich selber entwickelt und programmiert haben», erklärt Jesse.

Für die Weltmeisterschaft hoffen die drei natürlich auf möglichst fehlerfreie Läufe und volle Punktzahl. Deshalb nutzen sie noch jede verbleibende Minute in der Schweiz und in Costa Rica, um an ihrem Roboter beziehungsweise am Programm zu feilen. Sodass am Samstag und Sonntag in San José nicht nur die Jaguare und Schildkröten am dafür vorgesehenen Platz auf dem Spielfeld landen, sondern auch die Forscher und Besucher.