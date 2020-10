Drei Gemeinderäte treten bis kommenden März zurück - das sind die Gründe

Die Gemeinde Mülligen steht vor einem fast existenziellen Problem, drei der fünf Mitglieder des Gemeinderates haben demissioniert. Ende Jahr wird Gemeinderat Rudolf Bachmann das Gremium aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Aus beruflichen Gründen tritt Samuel Bolliger am 7. März zurück und Patricia Gwerder wird am 31. März ihr Amt niederlegen, sie zieht aus Mülligen weg. Damit bleiben einzig Gemeindeammann Ueli Graf und Vizeammann Stefan Hänni. «Stefan und ich haben uns in den letzten Wochen intensiv mit dieser Situation auseinander gesetzt», sagte Graf. Er präsentierte am Orientierungsabend den Fahrplan für die nächsten Wochen: Bis spätestens am 22. Januar um 12 Uhr müssen Kandidaturen für die Gemeinderatswahl bei der Kanzlei eingereicht werden. Am 7. März findet die Ersatzwahl für drei Mitglieder der Exekutive statt.

Gemeindeammann will im Laufe der Amtsperiode aufhören Vizeammann Stefan Hänni wird als Gemeindeammann kandidieren. Ueli Graf tritt als Gemeindeammann zurück, stellt sich aber als Gemeinderat zur Verfügung. Er beabsichtigt im Laufe der Amtsperiode zurück zu treten: «Ich werde 73 Jahre alt.» Eine der am 7. März neu gewählten Personen soll als Vizeammann kandidieren. «Mit diesem Vorgehen wollen wir eine Schadensbegrenzung erreichen, die Beschlussfähigkeit des Gremiums sichern und einen konstruktiven Übergang in eine neue Ära gewährleisten», betonte Graf. Dann gab er die Diskussion in der Mehrzweckhalle frei. «Die Lage ist nicht gut, aber wir packen das», sagte Graf, um doch noch eine positive Nachricht nachzuschieben: «Wir haben einen neuen Gemeindeschreiber gefunden, der Vertrag wird nächste Woche unterschrieben.» Neuer und grösserer Kindergarten geplant Mülligens Kindergarten Nord ist in die Jahre gekommen. Vizeammann Stefan Hänni präsentierte ein Neubauprojekt des Brugger Architekten Daniel Schatzmann. Das Gebäude soll anstelle des abzubrechenden Kindergartens zu stehen kommen, aber grösser sein. «Wir werden das Projekt mit dem Baukredit der Gemeindeversammlung unterbreiten», sagte Hänni. Die Gesamtkosten sind auf 1,89 Mio. Franken veranschlagt. Im Namen der Finanzkommission betonte Marcel Huber, dass beim Bau die Finanzen im Auge behalten werden müssen, aber: «Die Finanzkommission unterstützt Projekt und Baukredit.» Der neue Kindergarten soll so an den bestehenden angebaut werden, dass beide denselben Eingang nutzen können. Der grosse Baum soll als Schattenspender erhalten bleiben. Mit dem Neubau wird der minimale Waldabstand von 18 Metern unterschritten.