Die sechste und letzte Etappe des AKB Run fand am Mittwochabend in Brugg statt. Insgesamt haben 358 Sportler teilgenommen und mitgeholfen, die Abendlaufserie zum Erfolg werden zu lassen. Die zahlreichen ambitionierten und laufbegeisterten Athleten rannten bei feuchten Bedingungen um persönliche Bestleistungen.

Auf der Kurzdistanz ging der Tagessieg an Tobias Heutschi aus Menziken, der sich mit dem vierten Etappenerfolg auch definitiv den Sieg in der Gesamtwertung sichern konnte. Bei den Frauen ist Anja Schwegler aus Wohlen über die Saison die stärkste Läuferin gewesen.

Dramatik pur herrschte auf der Langdistanz, wo sich Andreas Probst aus Mandach mit seinem dritten Etappensieg in der Gesamtwertung hauchdünn an Jonas Schwegler aus Wohlen vorbeischieben konnte.

Schwegler belegte Rang 5 im Final und verlor damit das goldene Leadertrikot. Gesamtsiegerin bei den Frauen ist Sarah Friedli aus Roggliswil LU, welche die minimale Anzahl von vier Starts wahrgenommen und davon drei Mal gesiegt hatte.

Total hat der AKB Run 2019 während sechs Etappen eine stolze Zahl von 1992 Läuferinnen und Läufern bewegt, was von den Organisatoren als Erfolg bezeichnet wird.

«Wir haben praktisch an jedem Austragungsort mehr Läufer als im Vorjahr am Start gehabt und die Zahl aus dem Vorjahr klar übertroffen, was uns im Konzept bestätigt», sagt Projektleiterin Vera Heinrich und ist sehr zufrieden mit dem zweiten Jahr der Veranstaltung. (az)