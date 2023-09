Dorfladen Dem Volg in Riniken droht die Schliessung: Einwendung blockiert das Bauprojekt am neuen Standort Gross ist die Verunsicherung bei der Kundschaft und den Angestellten des Dorfladens an der Hirschenstrasse in Riniken. Denn der Mietvertrag läuft Ende Jahr aus und an der Ausserdorfstrasse fehlt von den neuen Ladenräumlichkeiten nach einer Einwendung jede Spur.

Volg und Postagentur sind in Riniken schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem neuen Standort. Fündig wurden die Verantwortlichen an der Ausserdorfstrasse 31 in der Liegenschaft des Schweizerischen Verbands für Landtechnik (SVLT). Doch gegen das überarbeitete Bauprojekt, bei welchem die Einstellhalle stehen bleiben soll, ging im Sommer eine Sammeleinwendung ein.

Hier wurde der neue Volg-Laden geplant: Die Einstellhalle an der Trottengasse soll nicht wie 2022 geplant zurückgebaut werden. Bild: Maja Reznicek

Aufgrund der Neuauflage des Bauprojekts wurde der Mietvertrag am bisherigen Standort an der Hirschenstrasse 4 vor einem halben Jahr nochmals verlängert und läuft bis Dezember 2023. «Vorgesehen war, den Laden Mitte Dezember 2023 zu schliessen», so Volg-Sprecherin Tamara Scheibli.

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung am geplanten neuen Volg-Standort in Riniken sei es leider möglich, dass der Unterbruch beim Wechsel vom alten an den neuen Standort länger daure als ursprünglich geplant.

Sicher bis im Dezember ist der Volg an der Hirschenstrasse 4 geöffnet. Bild: Claudia Meier

Scheibli erklärt: «Zum jetzigen Zeitpunkt beschäftigen wir uns auch mit dieser Eventualität und werden unsere Kundinnen und Kunden informieren, sobald eine definitive Aussage gemacht werden kann.» Sollte der oben erwähnte Fall eintreten, würden für die Mitarbeitenden Möglichkeiten für eine Weiterbeschäftigung in umliegenden Volg-Läden gesucht.

Beatrice Bürgi ist Gemeindeammann in Riniken. Bild: Severin Bigler

Nach wie vor seien aber alle involvierten Parteien bestrebt, eine Lösung zu finden. Die bestätigt auch Gemeindeammann Beatrice Bürgi. Scheibli fügt an: «Zahlreiche Kundinnen und Kunden äussern verständlicherweise ihr Bedauern über die unsichere Situation. Gleichwohl freut es uns, dass der Volg in Riniken so geschätzt wird. Dies bestärkt unser Engagement für das Projekt am neuen Standort.»

Bürgi sagt, dass die Fakten gesammelt worden seien und man aktuell schaue, was umzusetzen sei. Allenfalls müsse das Projekt nochmals öffentlich aufgelegt werden, Das Ziel sei, dass die Bevölkerung möglichst ohne Unterbruch weiterhin in Riniken einkaufen könne.