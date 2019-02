Aufgewachsen als musikbegeisterte Lena Minder in Windisch, hat die Künstlerin unter dem Namen Liv Summer ihre Spuren hinterlassen in der Schweiz. Schon während des Studiums an der Jazzschule Luzern und an der Zürcher Hochschule der Künste hat sie Songs geschrieben und auf Bühnen gestanden. Vor zwei Jahren gab sie alles auf in ihrer Heimat und zog nach Berlin. Sie wollte ausbrechen aus dem gewohnten Umfeld, vom Musikmachen leben. Es war ein Experiment, ein Wagnis, die Neugierde trieb sie an.

Ihre Musik soll berühren In Berlin ist sie angekommen, arbeitet an ihrer Musik, tritt auf und spielt regelmässig auch auf den Strassen – keine besonders einfache Bühne, wie sie weiss: «Da warten keine Zuhörer auf dich oder kommen extra, um dich zu hören.» Wer es aber schaffe, die Vorbeigehenden in diesem einen Moment so zu berühren, dass sie stehen bleiben und zuhören, der könne auch auf einer Bühne bestehen, ist sie überzeugt. Liv Summer lernte den Produzenten Antonio Pulli kennen, der ihre Idee umsetzen wollte: Die Songs im Studio genau so aufzunehmen, wie sie klingen, wenn sie auf der Strasse gespielt werden. «Ungeschminkt, natürlich», sagt die 34-Jährige, «keine Hochglanz-Produktion, sondern ehrliche, handgemachte Musik, die berührt, weil man spürt, dass sie von Menschen gemacht ist und nicht von Maschinen.»