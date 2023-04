Dohlenzelg «Keine Luxusbaute»: Kredit für neue Schulanlage kommt vors Volk – so will ihn Windisch zukünftig tief halten Im Januar hat der Einwohnerrat die voraussichtlich grösste Investition der Gemeinde in den nächsten zehn Jahren abgesegnet. Am 14. Mai sollen nun auch die Stimmbürgerinnen und -bürger den knapp 36 Millionen Franken für das Neubauprojekt zustimmen.

Von links: Verwaltungsleiter Marco Wächter, Gemeindepräsidentin Heidi Ammon, Architekt Lukas Zumsteg, Vizepräsidentin Monica Treichler, Bauherrenvertreter Adrian Humbel und Gemeinderätin Isabelle Bechtel. Bild: Maja Reznicek

Er ist mehr als knapp. Bereits heute könne der Bedarf an Schulraum nicht mehr gedeckt werden, erklärt Monica Treichler. Aktuell fehlen drei Klassenzimmer – und die Schülerzahlen sollen weiterwachsen. Dies ist nur einer der Gründe, warum bei der Schulanlage Dohlenzelg Handlungsbedarf bestehe.

Neben dem teilweise schlechten baulichen Zustand genüge die fast 70-jährige Bildungsinstitution den heutigen pädagogischen Ansprüchen nicht mehr. Windischs Vizepräsidentin sagt am Medienanlass am 25. April:

«Die Räume sind zu klein, dringend notwendige Gruppenräume und Lernlandschaften fehlen.»

Weiter würden die Anforderungen des Lehrplans 21 nicht erfüllt.

Flächenmässig doppelt so viel Schulraum wie bisher soll nun ein Neubau mit Doppelturnhalle und integriertem Kindergarten bieten. Letzterer ist im Erdgeschoss des zweistöckigen Holzbaus geplant, genauso wie Werkräume, ein Musikzimmer, Lehrerbereich und die Büros der Schulleitung.

Einen Stock höher sind mit Unterrichts-, Gruppen- sowie zentralen Erschliessungsräumen eine Lernlandschaft und Spezialräume für etwa Logopädie angesiedelt. Die Dachkonstruktion ist mit Oblichtbändern und einer Solaranlage (jährlicher Ertrag: 121’500 kWh) versehen.

Insgesamt 12 Klassenzimmer soll das neue Schulgebäude haben. Visualisierung: zvg

Zusätzlich wird der Aussenraum inklusive Sportanlage neu gestaltet. Architekt Lukas Zumsteg von Liechti Graf Zumsteg Architekten ergänzt: «Das Schulhaus befindet sich neu am Rand des Areals. So entsteht in der Mitte ein grosser Freiraum, der Platz für Pausen und Sport bietet.»

Insgesamt soll die Infrastruktur drei Kindergarten- und zwölf Primarklassen mit Reserve für zwei weitere beherbergen. Zuerst muss das Windischer Stimmvolk den Baukredit von 35,68 Millionen Franken aber am 14. Mai an der Urne genehmigen.

Bedenken gab es vor allem bezüglich Finanzierung

Den Kredit hat der Einwohnerrat Windisch bereits im Januar mit 33:0 Stimmen und zwei Enthaltungen abgesegnet. Bedenken von der Bevölkerung gegenüber dem Projekt, sagt Bildungsvorsteherin Isabelle Bechtel, habe man vor allem bezüglich der Finanzierung vernommen.

60 Prozent macht die Schulanlage von den geplanten Investitionen der Gemeinde zwischen 2023 und 2032 aus. Diese belaufen sich gesamthaft auf 60 Millionen Franken. Die Nettoschuld pro Einwohner soll aufgrund der Ausgaben in den nächsten Jahren auf rund 4400 Franken ansteigen.

Im Sommer 2025 ist der Bezug des Neubaus geplant. Visualisierung: zvg / Liechti Graf Zumsteg Architekten Eth Sia Bsa

Gemäss Gemeindepräsidentin Heidi Ammon befindet sich Windisch aktuell aber in einer erfreulichen Ausgangslage. Im Gegensatz zu vor zehn Jahren sei die Gemeinde nicht verschuldet, sondern könne ein Nettovermögen von 8,3 Millionen Franken vorweisen. Eine Finanzierung der Schulanlage sei ohne Steuerfusserhöhung möglich. Man müsse dafür bewusst mit den Finanzen umgehen, wofür der Gemeinderat verschiedene Leitplanken definiert habe.

Ausserdem, ergänzt Adrian Humbel, Bauherrenvertreter von der Conarenco AG, handle es sich um einen seriös durchgerechneten Baukredit. So konsultierten die Verantwortlichen in der Erarbeitung nicht nur die Zweitmeinung eines externen Kostenplaners, sondern verglichen die Kostenkennzahlen direkt mit ähnlichen Projekten. Zudem sei eine Reserve von 1,4 Millionen Franken im Kredit enthalten.

Lagerplatz für Material ist in 300 Meter Entfernung

Für den Fall, dass die Teuerung nochmals erheblich zuschlage, sind gemäss Adrian Humbel zudem verschiedene «Stellschrauben» definiert worden. Beispielsweise liessen sich gewisse Positionen des Projekts, wie etwa der «recht hochwertige Boden», durch eine kostengünstigere Variante ersetzen. Heidi Ammon unterstreicht jedoch:

«Wir erstellen keine Luxusbaute und müssen aufpassen, dass wir nicht zuerst sparen, um dann nachzurüsten.»

Segnet die Stimmbevölkerung den Kredit ab, könnte im Februar 2024 der Baustart erfolgen. In der ersten Etappe wird gemäss Lukas Zumsteg das neue Schulhaus erstellt. Aus Sicherheitsgründen erhält die Baustelle eine Umzäunung mit nur einer Zufahrt von der Chapfstrasse her.

Neben dem alten Primarschulhaus werden im Zuge des Projekts auch der Pavillon und die Turnhalle abgebrochen. Bild: AZ Archiv / Severin Bigler

Monica Treichler ergänzt dazu: «Einer der Vorteile des Neubaus ist, dass wir kein teures Provisorium brauchen. Die Anlagen bleiben in Betrieb bis das Gebäude fertig ist.» Einen Lagerplatz für Materialien sei in 300 Meter Entfernung zur Baustelle gefunden worden. Es handle sich um eine Ackerfläche eines Bauern, so Zumsteg.

Gemäss Terminplan ist der Bezug des Neubaus auf den August 2025 angesetzt. Anschliessend verschwinden die alten Gebäude – Primarschule, Turnhalle und Pavillon – und die Umgebung wird umgestaltet. Im Juli des Folgejahres soll das Projekt dann offiziell abgeschlossen sein.