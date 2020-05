Doch keine Kanti in Brugg oder Lenzburg? Zwei Grossräte wollen lieber Schule in ihren Gemeinden ausbauen

«Die Kantonsschulen sind räumlich überlastet, die Zahl der 15- bis 19-Jährigen nimmt in den nächsten Jahrzehnten stark zu», schreibt Bildungsdirektor Alex Hürzeler in der Entwicklungsstrategie 2045 der Aargauer Mittelschulen. Zudem hat der Anteil der Schulabgänger, die nach der Bezirksschule in die Kanti wollen, in den letzten zehn Jahren stetig zugenommen. Gemäss der aktuellen Schulstatistik planten letztes Jahr rund 20 Prozent der Schüler einen Eintritt ins Gymnasium.

Deshalb sind Erweiterungen an den bestehenden Standorten geplant, überdies sollen zwei neue Kantonsschulen gebaut werden: eine im Fricktal und eine zweite im Raum Brugg-Lenzburg. Dies hat der Grosse Rat im September 2019 beschlossen und der Regierung den Auftrag erteilt, dafür konkrete Vorschläge zu erarbeiten.

Eine Aarauerin und ein Wohler für Ausbau in ihren Gemeinden

Nun stellen zwei Grossratsmitglieder dieses Konzept in Frage: Suzanne ­Marclay (FDP, Stadträtin in Aarau) und Roland Vogt (SVP, Gemeinderat in Wohlen) verlangen einen Verzicht auf den Neubau im Raum Brugg-Lenzburg. Stattdessen soll der Regierungsrat eine Variante vorlegen, die Ausbauten der Neuen Kantonsschule Aarau und der Kantonsschule Wohlen vorsieht.

Im Planungsbericht des Regierungsrats heisst es allerdings: «Aufgrund der bestehenden Fläche besteht auf dem Areal der Neuen Kantonsschule Aarau, ohne grundlegende Strukturänderungen, kein Ausbaupotenzial.» Diese Betrachtung greift aus Sicht der Motionäre jedoch zu kurz. «Bei einer vertieften Prüfung des Ausbaupotenzials soll das ganze Areal sowie angrenzende Grundstücke in den Betrachtungsperimeter miteinbezogen werden», heisst es im Vorstoss.

Suzanne Marclay sagt auf Anfrage: «Im Planungsbericht wird dargelegt, dass Entlastungsbedarf im Raum Aarau besteht.» Im Bericht werde allerdings nur auf die Ausbaumöglichkeiten der Alten Kantonsschule Aarau beim Bahnhof hingewiesen. «Erweiterungsoptionen der Neuen Kantonsschule Aarau werden in keiner Weise aufgezeigt, hier besteht meines Erachtens ein Nachholbedarf», betont Marclay.