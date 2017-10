Vor zwei Wochen hat an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) das neue Semester begonnen. Die Studenten reisen morgens in Scharen an und nach Unterrichtsschluss abends meistens gleich wieder ab. «Der Campus ist wie ein Getto», sagt Thomas Gröbly, Dozent für Ethik. «Die Studenten und Mitarbeiter finden dort alles, was sie brauchen. Wieso sollten sie also in die Stadt gehen?» Mit dem Campuscinema, einem Angebot des Kulturhauses Odeon in Kooperation mit der FHNW, wird versucht gegenzusteuern. Gröbly arbeitet seit den Anfängen im Jahr 2013 mit.

Im Rahmen von Campuscinema wird zweimal pro Monat, jeweils mittwochs ab 18 Uhr, ein Film im Kino Odeon in Brugg gezeigt. Anschliessend findet eine Podiumsdiskussion mit einem oder mehreren ausgewählten Experten statt. Der Eintritt beträgt für Studenten5 und für andere Gäste 15 Franken.