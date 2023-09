Gemeindeleben Riniken plant neuen Kindergarten und lanciert Umfrage zu Betreuungsangebot Aus verschiedenen Gründen muss das Gebäude ersetzt werden. In diesem Rahmen will die Gemeinde den Bedarf an Randstundenbetreuung samt Mittagstisch abfragen.

Der Kindergarten in Riniken wurde in den 70er-Jahren errichtet. Bild: Claudia Meier (18. 5. 2022)

Riniken plant einen Kindergartenneubau. Denn gemäss Gemeinderätin Astrid Baldinger, die unter anderem das Ressort Bildung innehat, ist das Gebäude aus den 70er-Jahren am Ende seiner Lebensdauer angelangt. Hinzu kommt, dass der Platz nicht mehr ausreicht. In den letzten Jahren habe man vermehrt einen Zuzug von Familien nach Riniken festgestellt, so Baldinger. Dieser dürfte mit der Überbauung Feisler, wo 48 Wohnungen entstehen sollen, weiter zunehmen. Ausserdem seien mit dem Lehrplan 21 auch Gruppenräume wichtiger geworden.

Astrid Baldinger ist Gemeinderätin in Riniken. Bild: zvg

Wie die Gemeinde am 20. September in ihrem Mitteilungsblatt bekannt gab, stelle sich im Zusammenhang mit einem Kindergartenneubau die Frage, ob beim Erstellen von Schulräumen gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen werden soll, Randstundenbetreuung samt Mittagstisch anzubieten. «Ziel der Umfrage ist es, den Bedarf an Kindergartenbetreuung in Riniken abzuschätzen.»

Für die Online-Umfrage angeschrieben wurden deshalb alle Eltern mit Kindern bis zu 13 Jahren sowie Haushalte mit Personen mit Jahrgang 1988 bis 1998. Wer keinen Brief mit QR-Code erhalten habe, aber trotzdem teilnehmen wolle, solle sich bei der Gemeindeverwaltung melden, steht im Mitteilungsblatt. Die Umfrage kann bis am 30. September ausgefüllt werden.