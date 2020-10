Dieter Bielmann tritt zurück – seine Polizeikarriere verdankt er einem Zufall

Dass er Polizist geworden ist, war reiner Zufall und nicht etwa eine Berufung, sagt Dieter Bielmann im Rapport­raum der Regionalpolizei (Repol) Brugg. Am Montag konnte er seinen 63. Geburtstag feiern, am Freitag ist sein letzter Arbeitstag und per Ende Oktober geht er frühzeitig in Pension. Diesen Entscheid hat er seinem Arbeitgeber Mitte März – kurz vor dem Lockdown – bekannt gegeben.

Doch mit der Coronapandemie habe das nichts zu tun, hält der Ur-Brugger fest. Vielmehr spüre er nach 39 Dienstjahren eine gewisse Müdigkeit. Die Administration rund um Geschwindigkeitskontrollen und Parkbussen sind schon länger zur Routine geworden. Und weil es finanziell drinliegt, hat sich Bielmann dazu entschieden, jetzt in Pension zu gehen, um den Ruhestand noch richtig geniessen zu können.

Letzter vom Stadtrat gewählte Stadtpolizist

Der Frühpensionär hat ursprünglich beim Familienunternehmen Jäggi eine Maurerlehre absolviert. Danach wollte er sich Richtung KV weiterbilden, wäre da nicht der damalige Vizechef Heinrich Wernli von der Stadtpolizei Brugg gewesen. Dieser fragte den jungen Berufsmann an, ob er nicht Polizist werden möchte. Gesagt, getan: Mitte April 1981 wurde Dieter Bielmann Aspirant der Stadtpolizei Brugg und besuchte anschliessend während dreier Monate die Polizeischule am Schweizerischen Polizeiinstitut Neuenburg. Er war der letzte vom Stadtrat Brugg gewählte Stadtpolizist. Die alte, graue Uniform habe er noch immer zu Hause und er passe sogar noch rein, erzählt Bielmann stolz. Seit der Reorganisation ist die Regionalpolizei für die lokale Sicherheit zuständig in der Region Brugg mit über 45'000 Einwohnern.

Erster EDV-Verantwortlicher der Stadt Brugg

«Dieter Bielmann war stets ein fleissiger und pflichtbewusster Mitarbeiter. Es gelang ihm, den Wandel von der Stadtpolizei zur Regionalpolizei und auch die technischen Entwicklungen in seinem Bereich positiv mitzugestalten», sagt Polizeichef Andreas Lüscher. Mitte der 1990er-Jahre wagte Dieter Bielmann einen Abstecher zu je 50 Prozent als Verwaltungsangestellter bei der Stadt Brugg und in die Privatwirtschaft. Anschliessend mutierte er zum ersten EDV-Verantwortlichen der Stadt Brugg in einem 50 Prozent-Pensum, was neben seiner Tätigkeit bei der Stadtpolizei mit der Zeit an seiner Gesundheit nagte.