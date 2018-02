Das Jahr 2017 ist sehr erfolgreich verlaufen für das Elite-Frauenteam «Re/max Cycling Team». Drei Fahrerinnen wurden für das Strassenrennen der Europameisterschaften in Dänemark qualifiziert und Michelle Andres konnte auf der Bahn mit ihrer Partnerin Aline Seitz den Schweizer-Meister-Titel im Madison holen. An den Strassen-Schweizer-Meisterschaften im Zeitfahren schaute durch Marcia Eicher eine Silber-Medaille heraus.

Neu werden acht Fahrerinnen für das «Re/max Cycling Team» an den Start gehen. Das Management stammt aus der Nordwestschweiz. Geführt wird das Team von Marcia Eicher, Martina Weiss und Sandra Weiss. Die bisherigen jungen Fahrerinnen Michelle Andres und Julia Scheidegger werden unterstützt von den erfahrenen Neuzugängen Jutta Stienen und Vera Adrian. Letztere ist die aktuelle namibische Meisterin im Strassenrennen. Für die 18-jährige Fahrerin Fabienne Buri wird es die erste Saison im Team und in der Kategorie Frauen Elite sein.

Junge erhalten eine Chance

Das Team – ein nationales Elite-Strassenradteam – fährt hauptsächlich die Schweizer Strassenrennen. Möglich ist jedoch auch der Start an Eintages- und Etappenrennen im Ausland.

Im Team erhalten junge Athletinnen die Chance, sich an grössere Aufgaben zu wagen, das Team soll jungen Radrennfahrerinnen eine Perspektive geben. «Für diese Saison sind wir noch stärker aufgestellt und haben genügend Fahrerinnen, um auch bei internationalen Wettkämpfen vorne mitmischen zu können», heisst es in einer Medienmitteilung.

Im März geht es los

Das erste wichtige Rennen in der Schweiz ist die 4. Aargauer Challenge am 18. März in Rüfenach. «Da wird bestimmt mit unseren Fahrerinnen zu rechnen sein», steht in der Medienmitteilung. Ein weiterer Höhepunkt sind die Schweizer Meisterschaften in Schneisingen Ende Juni und der GP Oberbaselbiet im August.

Interessierte können dabei sein an der Teampräsentation in Remigen. Moderiert wird die Teamvorstellung von Franco Marvulli, dem erfolgreichen ehemaligen Profi-Bahnrennfahrer, der mittlerweile seine eigene Moderationsfirma führt. (az)