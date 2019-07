Den ganzen Mittwoch ist die Stadt Brugg fein säuberlich herausgeputzt und geschmückt worden, sind mit Unterstützung der Feuerwehr die Girlanden und Kränze aufgehängt worden, ist die Jugendfest-Vorfreude kontinuierlich gestiegen.

Endlich, um 18 Uhr, wirbelten die Unter- und Mittelstufe über die Tanzbühne Schützenmatt, wenig später stellten die Oberstufenschülerinnen und -schüler ihr Rhythmusgefühl unter Beweis beim Stage3. Inzwischen herrschte, bei prächtigem Sonnenschein und angenehm sommerlichen Temperaturen notabene, munteres Treiben in den Festwirtschaften, begrüssten sich herzlich die Einheimischen, Heimweh-Brugger und Freunde. Ein Paar mittleren Alters wurde beim «Tüschle» ertappt. Der Mann erhielt von der Angebeteten eine Granate, die Frau von ihm Eichenlaub. So will es die Tradition. In der Altstadt erntete die Pädazapfegogestreich-Jazzband Beifall für ihren Auftritt, während beim Jugendkulturhaus Piccadilly das Open Air «Lauschallee» begann.

Die Brit-Pop-Band Cabinets machte den Auftakt und lockte mit satten Gitarrenklängen die ersten Zuschauer vor die Bühne.

Die Cabinets mit «Brainwreck»