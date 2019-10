Diese Senioren beleben Aargauer Bühnen

Eine spannende, aber intensive Saison steht bevor

Apropos: Wie lernen die Senioren solche Dialoge? Beat Landis, der die Rolle des Knechts Guschti spielt, erklärt: «Ich lese das Stück jeweils einige Male für mich durch. Mit den Proben kommt auch die Übung.» Bis zum Ende der Saison sitze der Text dann, sagen die Senioren und lachen.

Im Zweifelsfall helfen die beiden Souffleusen Traudl Furter und Heidi Muff aus der Klemme.

In der Pause an diesem Nachmittag wird ruckzuck Kaffee aufgetischt, es gibt Kuchen, da jemand Geburtstag feierte. Die Stimmung ist locker. Die Senioren unterhalten sich darüber, ob sie künftig weitermachen möchten. Denn die Saison ist intensiv: Die Herbschtrose spielt von Oktober 2019 bis März 2020 wöchentlich bis zu drei Mal vor Publikum. Am 25. Oktober findet im Saal Sanavita Windisch um 19.30 Uhr die Premiere statt. «Wir hoffen sehr, dass viele Windischer kommen», sagt Marlies Nauer, die im Stück die Magd Annekäthi mimt. Bis zur Derniere am 3. April 2020 im katholischen Kirchgemeindesaal Windisch tourt die Herbschtrose regelrecht durch den Kanton. Am Theater wirken mit Regie, Schauspielern, Souffleusen und Bühnenbau insgesamt zwölf Personen mit. Die Bühne wird für die einzelnen Veranstaltungen immer wieder aufgebaut.

Suche nach spielfreudigen Senioren geht weiter

Die Herbschtrose könnte daher gut mehr Leute gebrauchen. Im Frühling zieht sich eine Person vom Theater zurück, dadurch geht die Suche nach theaterbegeisterten Senioren erneut los. Mit mehr Mitwirkenden wären auch Doppelbesetzungen möglich oder andere Stücke. Seit die Theatergruppe selbstständig funktioniert und nicht mehr bei Pro Senectute angegliedert ist, können Personen unter 65 Jahren mitmachen. Bühnenerfahrung wird nicht vorausgesetzt – die einzige Bedingung ist Freude am Theater. Die Gruppe Herbschtrose probt zweimal wöchentlich im katholischen Kirchenzentrum St. Marien Windisch. Interessierte dürfen sich bei Marlies Nauer melden: 056 441 33 61 oder mail@herbschtrose.ch