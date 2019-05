Bald heisst es für die Schüler der Bezirksschule Windisch: Laufschuhe anziehen und rennen, was das Zeug hält. Denn der Schülerrat organisiert Ende Mai einen Sponsorenlauf und sammelt damit Geld für den Verein «Stars of Vietnam». Dieser unterstützt blinde Kinder im asiatischen Land.

«Uns ist die Idee nach dem letzten Weihnachtsanlass in der Schule gekommen», erklärt Valentin Thieme, Präsident des 23-köpfigen Schülerrats. Schnell stand fest: Die Schüler wollen ein Projekt aufgleisen, um Spenden zu sammeln. «Schliesslich geht es uns hier in der Schweiz sehr gut und wir können anderen Menschen so helfen», sagt Thieme.

Doch lange Zeit war den jungen Spendensammlern nicht klar, an wen das Geld gehen soll und wie es gesammelt werden kann. «Ich glaube, der Anfang war der schwierigste Teil des Unterfangens», sagt Thieme und schmunzelt. So begann die Suche nach einer Organisation, die unterstützt werden soll. Jedes Mitglied des Schülerrats sammelte Vorschläge.