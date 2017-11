Sie sind aus Italien, Spanien, Irak, Syrien, aus dem Tessin und dem Aargau. Die Teilnehmer des Marsches für Menschenrechte und Menschenwürde – auch «Bainvegni Fugitivs Marsch» genannt – wandern in 50 Etappen 1000 Kilometern durch die Schweiz und setzen sich für eine humane Migrationspolitik ein.

Gestartet wurde am 14. Oktober in Bellinzona, wo der Marsch am 10. Dezember auch wieder endet. Gestern machte die Gruppe auf dem Weg von Baden nach Frick Halt in Brugg.

Täglich zwischen 20 und 30 Kilometer

Die Tageswanderungen betragen zwischen 20 und 30 Kilometer. Sechs Personen marschieren die ganze Strecke. Interessierte können sich jederzeit der Gruppe anschliessen.

Die nächsten Wanderungen:

3. November: von Frick nach Rheinfelden, Abmarsch um 8.30 Uhr

4. November: von Rheinfelden nach Basel, Abmarsch um 8.30 Uhr

5. November: von Basel nach Aesch, Abmarsch um 8.30 Uhr.

Mehr Infos finden Sie auf der Website hier.