Politisch interessiert war Daniela Gassmann schon immer. Sie hat auch stets gewählt und an Abstimmungen teilgenommen. Doch für politische Anliegen auf die Strasse ging sie nicht. Das war jedenfalls bis vor zwei Wochen so. Dann hat die 48-Jährige nicht nur an der Frauenstreik-Demo in Aarau teilgenommen, sondern am Tag darauf auch gleich noch an der Zurich Pride rund um das Seebecken.

Zwei Erlebnisse, die sie nicht so schnell vergessen wird. Gassmann lebt mit ihrer Partnerin in einer eingetragenen Partnerschaft und seit dreieinhalb Jahren in Brugg. In ihrer Freizeit ist sie am liebsten zu Fuss oder mit dem Velo in der Natur unterwegs. Wie sehr sie die Natur liebt, sieht man an der Tätowierung auf ihrem linken Arm. Diese zeigt einen Waldboden mit Maus.