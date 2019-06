Vor etwas mehr als 30 Jahren war Jürg Moser mit seiner Frau zum Essen bei Werner Ammann und dessen Frau eingeladen. Erst beim Verabschieden realisierten die Männer, dass sie beide am nächsten Tag ein Vorstellungsgespräch an der Musikschule Brugg haben werden. Sie hatten sich nämlich kurz zuvor auf die gleiche Stellenausschreibung als E-Gitarrenlehrer beworben.

Der 67-jährige Werner Ammann ist in Brugg aufgewachsen und seit zwei Jahren pensioniert. Sein Vater war der «Druckli»-Wirt Guido Ammann. Zusammen blicken die beiden Gitarrenlehrer nun in einem Unterrichtszimmer auf die Entwicklung der Musikschule Brugg zurück. Ebenfalls seit der Musikschulgründung 1989 dabei und noch immer aktiv als Schlagzeuglehrer ist Stephan Weber. Im damaligen Hüsli, einem zu Bandproberäumen umgewandelten Haus beim ehemaligen Spital Brugg, entstand eine eigene Szene sowie ein Experimentierfeld für Rockmusik. Weber sass dort regelmässig am Schlagzeug.

Zuerst Geige, dann E-Gitarre

Jürg Moser und Werner Ammann wissen heute nicht mehr genau, wo sie sich in Brugg Ende der 1970er-Jahre kennengelernt hatten. Denn Moser ist in Hendschiken aufgewachsen, er machte aber in Brugg eine Lehre als Vermessungszeichner. In jener Zeit war er oft im Pic, wo er auch seiner späteren Ehefrau begegnete, und spielte mit Stephan Weber zusammen in der Band In Memoriam. Für beide Musiker war dies die erste Banderfahrung. Während der Bezirksschulzeit in Lenzburg hatte Moser noch Geige gespielt. Erst im Alter von etwa 17 Jahren entdeckte er die elektrische Gitarre und war begeistert. Nach der Militärdienstzeit absolvierte Moser eine Ausbildung an den Jazzschulen in Luzern und Bern. Später studierte er klassische Gitarre bei Jury Clormann. Seine ersten Sporen als Gitarrenlehrer verdiente er sich in Dottikon und in Boswil ab.

Werner Ammann engagierte sich in Baden und Ennetbaden sowie im Schenkenbergertal als Gitarrenlehrer. Seit den 1960er-Jahren war er in der Schweizer Rockszene unterwegs und arbeitete mit diversen Grössen zusammen. Seine Fernsehauftritte mit der Rockband Herodes sind legendär.

Dass es an der Musikschule Brugg vor 30 Jahren bereits eine Jazz- und Rockabteilung gab und zwei E-Gitarrenlehrer angestellt wurden, bezeichnen Moser und Ammann als Glücksfall. Die Nachfrage nach E-Gitarrenunterricht stieg schnell. Nach einem Zusatzstudium bot Moser auch klassische Gitarre an. Seit etwa zehn Jahren besuchen immer etwa 100 Schüler der insgesamt knapp 500 Musikschüler den Gitarrenunterricht in Brugg.

Es gibt keine schlechten Schüler

Mit dem GuitarSoundOrchestra (GSO) betreut Jürg Moser das grösste Gitarren-Ensemble der Schweiz, das regelmässig probt. Jeden Samstagmorgen zwischen 10 und 12 Uhr kommen die 22 Gitarrenschüler im Alter zwischen 10 und 19 Jahren zusammen. «Dieser Termin ist ein Relikt aus der Sechs-Tage-Woche, was gar nicht schlecht ist. Denn so haben die Jugendlichen an den Abenden noch Zeit, sich anderen Hobbys zu widmen», sagt der Musikschulleiter. Die letzte Konzertreise führte das GSO Anfang Mai nach Belgien, wo es einen ersten Preis am «67. Europees Muziekfestival voor de jeugd» in Neerpelt gewann.

