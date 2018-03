Ausschliesslich darauf setzen, dass die Leute zu ihnen ins Geschäft kommen, wollen Maurer und Bottlang nicht. Mehrmals pro Woche fahren sie in die verschiedenen Bözberger Ortsteile und nach Umiken zum Gemeindehaus und zu der Überbauung an der Schlüsselstrasse, kurz «Schlüssel» genannt. Das Auto dient als mobiler Laden. Im Sortiment sind Milch, Butter, Joghurt, Wähen, Zöpfe und diverse Brote. Auf Wunsch wird bestellte Ware auch in den Briefkasten gelegt.

Lieferung nach Effingen als Option

Zusätzlich gibt es von Montag bis Freitag die Znüni-Touren, auf denen die Firmen Jost, Knecht, Chemia, die Polizei im Wildischachen sowie die Schulhäuser Freudenstein und Hallwyler besucht werden. So dürfen sich Angestellte und Schüler über ein frisches Znüni freuen. Zurzeit überlegen sich Maurer und Bottlang, auch noch die Gemeinde Effingen zu beliefern.

Angela Maurer belädt das Auto. Zopfweggen, Schokoladenbrötli, Mandelgipfel und noch vieles mehr wird sorgfältig in den Kofferraum gestapelt. Danach bleibt noch etwas Zeit für einen Schwatz mit den Kunden im Café der Bäckerei. «Habt ihr dieses Wochenende wieder die Enkel auf Besuch?», will Mauer von einem älteren Ehepaar wissen. Um halb Zehn geht es schliesslich los. Die Tour führt zum Hallwyler-Schulhaus in Brugg und zum «Schlüssel» in Umiken.

Schüler lieben alles mit Schokolade

Noch ist der Pausenplatz vor dem Bezirksschulhaus leer. Maurer nutzt die Zeit, um die Köstlichkeiten auf zwei Harassen zu drapieren. Dann ertönt der Gong und der Platz füllt sich langsam mit Schülern. Drei Jungs kaufen sich als erste etwas, weitere Jugendliche folgen und bald ist Maurer umringt. Nach einer Weile lässt der Andrang nach. Aufmerksam verfolgt die Bäckerin das Geschehen. Die Schüler liebten alles mit Schokolade, verrät sie, besonders Milchschnitten. Weniger begehrt seien dagegen Brötchen mit Rosinen oder Früchten. Nach der Pause wird rasch zusammengepackt. Das Fazit: Heute lief der Verkauf hier eher mässig.

Nun geht es weiter zum «Schlüssel». Zwei Männer warten bereits. Damit aber alle Bewohner mitkriegen, dass der Bözberg-Beck da ist, hupt Mauer kurz. «Gerade ältere Leuten schätzen es, dass sie die Sachen vor der Haustür abholen können und sie nicht von Brugg nach Hause tragen müssen», sagt sie. Dies bestätigt auch einer der anwesenden Kunden. Ausserdem sei es ein bisschen wie ein Tante-Emma-Laden, findet er. Wenn ein Stammkunde nicht erscheint, geht Maurer bei ihm zu Hause vorbei und läutet. Denn es kann schon vorkommen, dass die Leute den Termin vergessen. Jetzt fährt sie wieder zurück in die Bäckerei und Richtung Feierabend. Unterwegs hält die junge Frau noch kurz an und legt eine Bestellung in einen Briefkasten. Sie mag diese Touren, denn so lernt sie die Leute besser kennen.

Riesig ist der Umsatz dabei allerdings nicht. Der Verkauf schwankt stark und kann schwer vorausgesagt werden, weil die Angestellten der Firmen Jost und Knecht manchmal ausser Haus arbeiten. Und auch wenn die Polizei einen Einsatz hat, wird weniger gekauft.

Aber einerseits hätten es die früheren Besitzer der Bäckerei auch schon so gemacht und andererseits freuten sich die Leute, erklären Maurer und Bottlang. Ausserdem erhalten sie so direktes Feedback zu ihren Produkten. «Das schönste Feedback ist, wenn die Leute immer wieder kommen», sagt Bottlang.