Um die 18 000 Fahrzeuge pro Tag passieren die Zurzacherstrasse in Brugg. Immer wieder gerät der Verkehr ins Stocken – mitten drin steckt der Bus. Am Montag beginnen die Bauarbeiten für die sogenannte Verlängerung der Vorsortierung, also der Spur zwischen der Bushaltestelle Kaserne und der Casino-Kreuzung.

Mit einer Länge von insgesamt 320 Metern handle es sich für den Kanton zwar eher um ein kleines, aber trotzdem um ein wichtiges Vorhaben, sagte Marius Büttiker, Sektionsleiter von der Abteilung Tiefbau beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Am Spatenstich gestern Dienstag anwesend waren Vertreter von Kanton, Stadt, Waffenplatz sowie beteiligten Unternehmen.

Der Bus erhält den Vorzug

Ein ganz grosser Nutzniesser des Projekts sei der öffentliche Verkehr, stellte Büttiker fest. Dieser werde gefördert. Konkret: Die Linksabbiegespur für den Bus wird von heute etwa 90 Meter auf neu rund 190 Meter verlängert. Der Busfahrer, von Lauffohr Richtung Stadtzentrum unterwegs, kann das Lichtsignal steuern, von der Haltestelle Kaserne künftig problemlos auf die Zurzacherstrasse einbiegen und ohne Stau nach vorne bis zur Casino-Kreuzung fahren, erklärte Projektleiter Michael Erhard vom BVU. Auf diese Weise könnten die Fahrpläne eingehalten werden. Der Verkehr fliesse besser ab, der Wirkungsgrad der Casino-Kreuzung werde optimiert, ergänzte Marius Büttiker. «Es ist klar eine Leistungssteigerung.»

Als ein oberstes Ziel des Vorhabens bezeichnete Büttiker ebenfalls die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Diese sei ihm ein grosses Anliegen. «Hier schauen wir vor allem auch auf die schwächsten Verkehrsteilnehmer, die Fussgänger.» Will heissen: Im Bereich der Einmündung Rebmoosweg sind neue Fussgängerübergänge mit Querungshilfen vorgesehen, die gefährliche Stelle bei der Fröhlich-Scheune wird entschärft, der Gehweg verlängert.

Die Bushaltestelle Kaserne wird modernisiert, behindertengerecht und gelenkbustauglich ausgebaut, die Busbuchten mit Betonfahrbahnen ausgestattet. Auf der Zurzacherstrasse eingebaut wird – um den Strassenlärm zu mindern – ein lärmoptimierter Deckbelag. Ersetzt und ergänzt werden nicht zuletzt die Werkleitungen.

Der Zeitplan ist sportlich

Ein Spatenstich Mitte Januar sei zwar unüblich, räumte Büttiker ein. Aber das Wetter spiele mit und er freue sich riesig auf den Baubeginn nach einer langen Planungsphase. Diese begann, blickte Büttiker zurück, 2013. Dem Beitrag der Stadt von 957 000 Franken stimmte der Einwohnerrat 2016 zu, der Regierungsrat gab grünes Licht und dann ging es Schlag auf Schlag mit Auflage, Einwendungsverhandlung, Landerwerbsverfahren, Ausarbeitung des Ausführungsprojekts sowie Submission. In den letzten zwei Jahren sei der Zeitplan sportlich gewesen, fasste Büttiker zusammen und fügte an: «Den gleichen Rhythmus wollen wir beibehalten.»

Gerechnet wird mit einer Bauzeit von sieben Monaten. Ausgeführt werden die Arbeiten etappenweise, begonnen wird auf der Aareseite. Ab voraussichtlich Mai ist die gegenüberliegende Fahrspur an der Reihe. An einem Wochenende in den Sommerferien soll die Zurzacherstrasse komplett gesperrt, der alte Belag gefräst und eine neue Binder- und Deckschicht eingebaut werden. Am Schluss finden die Fertigstellungsarbeiten statt samt der Markierung oder Bepflanzung. Denn für die Verbreiterung der Kantonsstrasse sowie die Anpassung der Busbucht müssen sieben Bäume gefällt werden. Nach dem Abschluss des Projekts werden wieder neue Bäume gepflanzt. Spätestens Ende August sollen die Tätigkeiten beendet sein. Investiert werden alles in allem rund 1,8 Mio. Franken.

Ohne Lärm und Staub, aber auch ohne Behinderungen werde der Bau nicht vonstattengehen können, ergänzte Büttiker. Zwar werde der Verkehr wenn immer möglich zweispurig geführt. «Aber es gibt Etappen, in denen wir mit Lichtsignalanlagen arbeiten müssen.» Büttiker appellierte an das Verständnis von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern.