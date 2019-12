Die Stiftung Kinderheim Brugg und der Verein Familynetwork spannen zusammen

Die Stiftung Kinderheim Brugg ist tätig an den Standorten Brugg, Olsberg und Kaiseraugst. In den Wohngruppen in Brugg stehen 48 Plätze zur Verfügung, in der Aussenwohngruppe sowie in der Notfallgruppe sind es je 8 Plätze. 32 Kinder und Jugendliche mit Lern- oder Verhaltensauffälligkeiten besuchen die Tagessonderschule.

Weitere 30 Schüler sind es im Schulheim Olsberg, 6 in der Tagessonderschule Olsberg. In den letzten zehn Jahren habe sich das Angebot etwa verdoppelt, sagte Gesamtleiter Rolf von Moos an der gestrigen Medienorientierung.

Der Verein Familynetwork in Zofingen bildet Pflegefamilien aus und begleitet die anschliessenden Platzierungen von Pflegekindern. Anders gesagt: Kindern und Jugendlichen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können, wird ein Betreuungsplatz und eine Begleitung zur Verfügung gestellt. Aktuell sind es 72 Pflegekinder in 60 Familien. Der 2006 gegründete Verein bietet seine Dienstleistungen hauptsächlich in den Kantonen Aargau, Bern, Zürich und Solothurn an. (mhu)