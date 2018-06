Vorbildlich erhalte die Stiftung Bahnpark Region Brugg die Eisenbahn- Geschichte im Aargau. Das schreibt der Verein Aargauer Heimatschutz in einer Mitteilung zur aktuellen Verleihung seines Preises. Dieser ist mit 10 000 Franken dotiert, getragen von der Sponsorin, der Neuen Aargauer Bank.

Als Rahmenthema des diesjährigen Heimatschutzpreises habe die Jury «Beispielhafte Erhaltung und Dokumentation der Eisenbahn-Geschichte im Kanton Aargau» gewählt. Die Stiftung Bahnpark Region Brugg unterhält die 1871 und 1892 errichtete Eisenbahn-Depotanlage von Brugg mit der noch bestehenden Rundlokremise.

Vorbildlicher Einsatz

Dieses Grossdepot ist auch verantwortlich für die weiteren Depots Aarau, Bremgarten, Wettingen, Koblenz und Bülach. Die Dampflokomotiven aus diesen Orten wurden in Brugg gewartet und ausgebessert. Vor rund 100 Jahren waren für diese Arbeiten in Brugg mehr als 150 Mann am Tag und auch in der Nacht beschäftigt.

Nach dem 1. Weltkrieg, ab 1918, verdrängte die Elektrifizierung die Dampf-Ära im Schienenverkehr, die Depot- anlage von Brugg verlor zunehmend an Bedeutung. Mehr und mehr wurde sie lediglich noch als Lager benutzt.

Die nun gewürdigte Stiftung Bahnpark Region Brugg, die am 18. April 2006 gegründet wurde, habe sich für den Erhalt des historischen, die Eisenbahngeschichte des Kantons und des schweizerischen Mittellands dokumentierenden Depots, vorbildlich eingesetzt, hält der Verein Aargauer Heimatschutz weiter fest. Die zuvor als Lagerplatz dienende Rundlokremise sei durch die Stiftung Bahnpark Region Brugg zu einem Anziehungspunkt für Eisenbahn-Interessierte in jedem Alter geworden. Damit sei dieses bahntechnische Kulturgut für die Öffentlichkeit zugänglich geworden.

Grösste Sammlung der Schweiz

Die alten Räumlichkeiten enthalten die grösste Sammlung von betriebsfähigen normalspurigen Dampflokomotiven in der Schweiz. Das Depot wird an verschiedene Vereine vermietet. Diese restaurieren und unterhalten darin alte Lokomotiven und stellen diese dann der Öffentlichkeit für Fahrten auf dem SBB-Streckennetz zur Verfügung. Die Stiftung Bahnpark Region Brugg pflegt auch eine enge Zusammenarbeit mit der Stiftung Historisches Erbe der SBB, die ihren Sitz von Bern nach Brugg verlegt hat. Der Heimatschutzpreis soll der Stiftung Bahnpark Region Brugg offiziell erst im Herbst, genau am 27. Oktober, verliehen werden. (AZ)