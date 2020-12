Die Stadt Brugg unterstützt 340 Personen: So entwickelt sich die Sozialhilfequote in der Region

Im Aargau können Personen aufgefordert werden, Schulden bei der Sozialhilfe mit ihren Pensionskassengeldern zurückzahlen, wenn sie sich frühpensionieren lassen. Dieses Vorgehen in einzelnen Gemeinden hat für Gesprächsstoff gesorgt in den letzten Wochen. Der Brugger SP-Einwohnerrat Reto Bertschi erkundigt sich beim Stadtrat mit einer kleinen Anfrage danach, wie die Anrechnung von Pensionskassengeldern von Sozialhilfebezügern in Brugg geregelt ist. Ebenfalls will er wissen, ob die Sozialhilfebezüger in der Stadt an gehalten werden, sich frühpensionieren zu lassen und ob auch allfällig ausbezahlte Pensionskassengelder zur Rückzahlung von Sozialhilfeschulden verwendet werden. Mit dieser Praxis schlagen die Gemeinden zwei Fliegen auf einen Schlag, führt Bertschi in seiner Begründung aus. Erstens müssten sie nicht weiter Sozialhilfe bezahlen, da die Menschen nach der Auszahlung der Pensionskassengelder wieder genügend Vermögen besitzen, um ihren Lebensunterhalt selber zu bestreiten. Und zweitens könne ein Teil oder sogar die gesamte bezogene Sozialhilfe wieder in die Gemeindekasse eingebucht werden. «Somit müssen die betroffenen Personen ihren Lebensabend mit AHV und Ergänzungsleistungen bestreiten und haben bis an ihr Lebensende keine Möglichkeit mehr aus der Armut auszubrechen», stellt Bertschi fest. Für die Gemeinde zahle sich dies doppelt aus, da AHV und Ergänzungsleistungen vom Bund bezahlt würden und die Gemeinde bis zur ordentlichen Pensionierung keine Sozialhilfe auszahlen müsse. (mhu)