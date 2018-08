Umgang ist mitentscheidend

Wichtige Faktoren seien neben dem Einbezug aller Entscheidungsträger und der Mitarbeitenden eine offene und transparente Information sowie ein gegenseitiger partnerschaftlicher und respektvoller Umgang. Seit Anfang Jahr arbeiten die beiden Organisationen in den Bereichen Ausbildung und Qualitätssicherung zusammen und die spezialisierten Leistungen wie Psychiatrie oder Palliative Care werden im Gebiet Bözberg-Rein bereits heute durch die Spitex Region Brugg AG geleistet.

Zwischen den bisherigen Vorarbeiten mit Schwerpunkt auf der strategischen sowie politischen Ebene und der nun folgenden, rollenden operativen Integration haben 110 Mitarbeitende und 20 Behörden- und Vorstands- beziehungsweise Verwaltungsratsvertreter in der Trotte Villigen gefeiert. Der Bühnenpoet Simon Libsig und die Frauenriege Remigen sorgten für Unterhaltung, und die Mitarbeitenden der Aussenstelle Schinznach überraschten mit einer ganz persönlichen Darbietung: In einem kleinen Theaterspiel stellten sie dar, wie sie vor drei Jahren den Integrationsprozess erlebt haben. Ängste, Unsicherheit und Widerstand wurden dabei ebenso thematisiert wie die heutige Situation.

Nicht nur einfach, aber...

«Der Weg war nicht nur einfach, aber aus heutiger Sicht ist die Integration in die Spitex Region Brugg AG das Beste, was uns passieren konnte», so Evi Waser, stellvertretende Teamleiterin und langjährige Mitarbeiterin in Schinznach.

Dank dem Team des Caterers «Wasserschloss» (Lernwerk Turgi) wurden die Anwesenden auch kulinarisch verwöhnt und genossen den fröhlichen Abend und das Kennenlernen. (AZ)