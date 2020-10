«Die Spannungen habe ich gespürt»: Das sagt Lupfigs Gemeindeammann zum Aufstand auf dem Flugplatz Birrfeld

Seiner Einschätzung nach gibt es nur eine Lösung: Ein professioneller Betrieb in der Grösse des Flugplatzes Birrfeld mit angeschlossener, eigenständiger Flugschule kann und darf nicht von einem Milizsystem geleitet werden. «Aus persönlicher und langjähriger Erfahrung weiss ich, dass sich eine Person, die täglich im Birrfeld arbeitet, deutlich besser mit den lokalen Begebenheiten auskennt als eine Person, die nur hie und da auf dem Flugplatz anzutreffen ist», hält Roger Trüb fest. Um die notwendigen Strukturen für eine solche neue Organisation zu schaffen, brauche es die Einberufung einer a.o. GV.

Für Kritiker ist es nicht einfach, alle Mitglieder zu erreichen

Auf die Frage, wer vom siebenköpfigen AeCA-Vorstand an einer a.o. GV nicht wiedergewählt werden soll, sagt Kritiker Andreas Fischer: «Da wir keine Persönlichkeitsrechte verletzen wollen, ist die Kommunikation über Personen schwierig.» Aber es könne beispielsweise nicht sein, dass jemand, der die Qualifikationen als Fluglehrer in der Schweiz nicht erfüllt, sich in den Vorstand wählen lässt und in der Folge als Vorstandsmitglied in ein professionell geführtes Fluglehrerteam hineindrängen will. Weitere Vorstandsmitglieder verfolgen laut Fischer ebenfalls eigene Interessen. So habe sich etwa der aktuelle Flugplatzchef selber einen Job im Birrfeld verschafft. Der Flugplatz wird bekanntlich interimistisch von Vorstandsmitglied Aurelio Vassalli geleitet. Die Personen, die sich neu für die Wahl in Ämter zur Verfügung stellen, will die Gruppe um Andreas Fischer rechtzeitig vor der nächsten GV vorstellen.

Die Website der Kritiker ist erst seit ein paar Tagen aufgeschaltet und das Echo darauf ist laut Fischer überwältigend. «Uns kontaktieren täglich mehr Mitglieder und wir sind überzeugt, dass sich genügend melden, damit die Forderung nach einer ausserordentlichen Generalversammlung Gehör findet.» Rund 270 Mitglieder müssten das Anliegen unterstützen, damit es den erforderlichen 20% des Mitgliederbestands entspricht. Für die Initianten ist es nicht einfach, alle AeCA-Mitglieder zu erreichen. «Den Mitarbeitern wurde untersagt, uns die Mitgliederadressen herauszugeben», sagt Fischer. Der Vorstand versuche aus nicht bekannten Gründen, eine a.o. GV zu verhindern.