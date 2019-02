Im Juni 2017 stürzte das trächtige Rind Belinda in das rund 6 Meter tiefe Erdloch auf der Weide am Dorfrand. Das Tier, das unverletzt blieb, konnte in einer spektakulären Rettungsaktion mit einem Bagger herausgezogen werden. Das Erdloch war nicht, wie ursprünglich angenommen, natürlichen Ursprungs, es handelte sich also nicht um eine Doline. Stattdessen befand sich im Untergrund ein geheimnisvoller, von Menschen geschaffener Raum mit einem Gewölbe. Zuerst deuteten die kunstvoll in den Felsen geschlagenen Hohlräume auf eine Zisterne hin, ein Wasserreservoir. Doch als Überraschung kam ein bogenförmiger Durchgang zu einer weiteren Kaverne zum Vorschein.

Finanzierungsschwelle geschafft Für die Untersuchung – zusammen mit der Kantonsarchäologie – und Sanierung hat die Naturschutzorganisation Pro Natura als Landeigentümerin eine Geldsammelaktion gestartet auf der Internetplattform «lokalhelden.ch». Die Finanzierungsschwelle ist mittlerweile geschafft. Bei den Beteiligten ist die Spannung gross, was die weitere Ausgrabung zutage fördern wird. Pro-Natura-Geschäftsführer Johannes Jenny hofft, dass die Stollen als Geotop und kulturhistorisches Objekt dereinst zugänglich gemacht werden können. Denn ein Geotop – also ein Ort, wo ein geologisches Phänomen sichtbar ist –, sei «Belindas Loch» auf jeden Fall. Jenny verweist auf die Wände, an denen die gewellten und durch die Jurafaltung senkrecht gestellten, um 150 Millionen Jahre alten Ablagerungen aus dem Jurameer erkennbar sind. Im Winter soll «Belindas Loch», geht es nach dem Pro-Natura-Geschäftsführer, den Fledermäusen als Überwinterungsquartier dienen.

Warum, wofür, wann? Zur erfolgreichen Geldsammelaktion beigetragen hat laut Jenny die Möglichkeit für die Spender – «für Leute, die keine Berührungsängste mit nassem Lehm haben» –, an einer unvergesslichen Exkursion teilzunehmen, in den faszinierenden Untergrund zu steigen und ein Stück Aargauer Geschichte zu erleben. Ebenfalls entscheidend gewesen sei der spannende Vortrag von Helen Wider im Januar. Sie referierte zum Thema Erdställe. Deren Entstehungsgeschichte und Zweck seien genauso unbekannt wie deren Erbauer, führte Helen Wider aus. Fest stehe nur, dass es eine grosse Zahl solcher unterirdischen Gänge gebe. Der Begriff Erdstall hat übrigens nichts zu tun mit einem Stall für Tiere, sondern wird abgeleitet von Stätte unter der Erde, erklärt Jenny. Sehr spannend sei eine Stele, ergänzt er, die der Erdstall-Forscherin am Eingang des unterirdischen Gebäudes aufgefallen sei.