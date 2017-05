Grüne entscheiden diese Woche

«In Brugg wurden die bisherigen SP-Stadträte Andrea Metzler und Willi Däpp einstimmig zur Wiederwahl nominiert. Andrea Metzler wird wiederum auch als Vizeammann kandidieren», heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstagnachmittag. Beide seien weiterhin top motiviert, um in der Brugger Exekutive die Zukunft der Stadt mitzugestalten. So gebe es in ihren jeweiligen Ressorts zahlreiche laufende Projekte – wie zum Beispiel die BNO-Revision – die sie gerne weiterführen möchten.

Bis jetzt klar ist, dass in Brugg Titus Meier (FDP) und Richard Fischer (parteilos) für das Stadtammann-Amt kandidieren. Die Grünen mit Barbara Horlacher wollen sich diese Woche noch entscheiden.

Magon ist bereit für dritte Amtszeit

In Windisch tritt Rosi Magon bereits für eine dritte Legislatur an. Sie kandidiert erneut als Vizeammann. «Auch sie hat diverse laufende Projekte, die sie gerne weiter begleiten wird, freut sich aber auch darauf, neue Vorhaben anzupacken», heisst es in der Mitteilung.