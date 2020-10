Die «seelenlosen Eingangspartie» mit Schottersteinen beschäftigt jetzt die Politik

Die Windischer Einwohnerrätin Elsbeth Hofmänner (CVP) ärgert sich über den neuen Eingangsbereich bei der Badi, konkret: über den Steingarten, der im Frühling dieses Jahres angelegt worden ist (die AZ berichtete). Kurz nach der Umgestaltung machte sie ihrem Unmut in einem Leserbrief Luft. Dass einerseits mehrere Tonnen Schottersteine eingebracht wurden, andererseits aber die bisherige Begrünung verschwand, bester Humus entsorgt und Wildbienen vertrieben wurden, bezeichnet Hofmänner als eine unsinnige Umgestaltung durch unüberlegtes Handeln.

In einem Vorstoss greift sie das Thema erneut auf, bittet den Gemeinderat um die Beantwortung von mehreren Fragen. Sie erkundigt sich danach, warum nicht eine Ideenbörse lanciert worden ist wie bei der Umgestaltung der Bauerngärten beim Bossarthaus und Holländerhaus. Denn der Badi-Eingangsbereich wirke sehr nüchtern statt einladend, stellt sie in ihrer kleinen Anfrage fest.

Wildbienen gehören zu «wertvollen Insekten»

Elsbeth Hofmänner weist auf die neue Bau- und Nutzungsordnung hin. In dieser seien die Grundeigentümer sowohl in der Wohn- als auch in der Arbeitszone zu einem Grünflächenanteil verpflichtet. Im August 2019, fügt sie an, fand für die Bevölkerung ein Informationsanlass statt zum Thema «Mehr Natur im Siedlungsraum». Beim Badiareal allerdings sei ein ökologischer Ansatz komplett missachtet worden, führt die CVP-Einwohnerrätin aus. «Weshalb geht die Gemeinde Windisch mit schlechtem Beispiel voran?» Weiter fragt sie danach, woher die verschieden farbigen Schottersteine stammen und ob die Natur- und Landschaftskommission in dieses Projekt miteinbezogen wurde.