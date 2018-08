Aufgeregt stehen sie neben ihren Eltern, die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler. Sie sind gut zu erkennen an ihren leuchtenden, bunten Schultheks, die schon jetzt prall gefüllt zu sein scheinen. In wenigen Minuten wird es so weit sein und sie werden zum ersten Mal das Stapferschulhaus betreten und offiziell Erstklässler sein. Es ist ein grosser Tag für rund 34 neu eingeschulte Kinder und ihre Eltern oder Grosseltern. Zu Ehren der neuen Erstklässler singen die höheren Klassen mitsamt Lehrpersonen das neue Stapferlied. Dieses ist dem renovierten Stapferschulhaus gewidmet und wird an der offiziellen Einweihung am 1. September erneut vorgetragen werden. Voller Inbrunst singen die Kinder Passagen wie «S isch euses Stapfer, euse neu Palascht» oder «Es freut sich Gross und Chli, es chönnt net schöner si. Jetzt simmer äntlich zrugg, im wunderschöne Stapferschuelhus z Brugg.» Die Kinder selber hätten gesagt, das Schulhaus sehe aus wie ein Schloss oder Palast, erklärt Schulleiterin Barbara Iten später die eben erwähnte Passage.

Die Älteren stehen Spalier Nachdem auch der letzte Ton verklungen ist, ergreift Schulleiterin Barbara Iten das Wort. Auch für sie ist das Stapfer mehr ein Palast als ein Schulhaus. Sie spricht die diversen Neuerungen an und sagt: «Das ist ein anderer Ort, der nun entdeckt werden muss.» Dann wendet sie sich direkt an die Erstklässler, die immer noch bei ihren Eltern stehen. «Wer hat sich auf den ersten Schultag gefreut?» Zahlreiche Finger schiessen in die Höhe.