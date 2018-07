Hunderte Zuschauer säumen bereits den Rand der Hauptstrasse in der Altstadt. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Start des Rutenzugs. Stimmengemurmel, fröhliche Gesichter, verschlafene Gesichter, festlich gekleidete Menschen. Der Duft von Tannästen liegt in der Luft. Derweil wird noch an mir, dem Erdbeeribrunnen, herumhantiert. IBB-Mitarbeiter schliessen den grossen Schlauch an. Dieser ist wichtig für meinen Auftritt an diesem Morgen. Die Fontäne ist mein persönliches Highlight im Jahr. Für diese werde ich bewundert und bestaunt.

Rund um mich herum hat jemand Absperrband verhängt, damit die Rutenzug-Zuschauer wissen, dass sie hier nicht hinstehen sollten. Ansonsten würden sie nämlich klitschnass werden. Der bekannte Brugger Heinz Trachsel ist ebenfalls darum besorgt, dass sich die Zuschauer in der trockenen Zone positionieren. Er besorgt ihnen Stühle und Kissen zum Sitzen. Ortsunkundigen erklärt er ausführlich, was es mit dem Rutenzug auf sich hat. Ich blicke stolz auf die bunt geschmückte, herausgeputzte Altstadt. Auch ich bin mit Tannästen und Blumen geschmückt worden, sehe so schön aus wie sonst nie.