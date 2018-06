Die Zürcherstrasse in Windisch sorgt nicht nur aufgrund des im Kanton umstrittensten Fussgängerstreifens beim Bachthalen-Kreisel für Gesprächsstoff. Denn der Strassenabschnitt zwischen Fachhochschul-Campus und Park Königsfelden wurde in den letzten Jahren zu einem Boulevard ausgebaut, nachdem der Einwohnerrat im März 2007 einen entsprechenden Bruttokredit über rund 2,7 Millionen Franken gutgeheissen hatte. Seither sind die beiden Fahrbahnen durch einen Grünstreifen getrennt und für Velofahrer hat es separate Spuren sowie einen Abzweiger. Da die Strecke auch Autobahn-Zubringer ist, herrscht hier immer viel Verkehr. Manchmal auch Stau.

Besonders lang war der Stau an einem Montagmorgen im Frühling 2017, als ein Auto wegen einer Panne unmittelbar nach dem Bachthalen-Kreisel Richtung Harmonie-Kreisel stehen blieb. Der Verkehr staute sich dann bis auf die Basler- und Zurzacherstrasse in Brugg zurück. Roger Neuenschwander aus Neuenhof, der im Abschleppwesen arbeitet, kann sich noch gut an diesen Tag erinnern. «Wenn ein Pannenfahrzeug da am Trottoirrand steht, gibt es für Postautos wegen den Randsteinen kein Durchkommen mehr», sagt er.

Das Pannenfahrzeug soll passieren

Als der 41-Jährige kürzlich auf der Zürcherstrasse unterwegs war und ein Arbeiter neben der Fahrbahn am Gras mähen war, fragte er sich erneut, warum der Grünstreifen an den beiden Rändern nicht mit Kies versehen und eingewalzt ist. Denn so könnten Busse ein Pannenfahrzeug problemlos passieren. Dies hätte dann zur Folge, dass der Grünstreifen gegenüber heute etwa einen Meter schmäler und die Grünpflege einfacher wäre sowie ausweichende Fahrzeuge keinen Flurschaden anrichten würden.

Neuenschwander spricht im Bezug auf dieses Projekt von einer Fehlplanung des Kantons. Von einem Fehler, der sich einfach beheben liesse. Auf diese Kritikpunkte angesprochen sagt Kreisingenieur Sabato Giuliano vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU): «Diese Problematik wurde bereits in der Planungsphase diskutiert.

Die bestehende Fahrbahnbreite beträgt 4,5 Meter. In Richtung Bachthalen-Kreisel steht zudem ein Bankett von mindestens 1 Meter Breite zur Verfügung. In Richtung Kreisel Harmonie kann bei Bedarf das Trottoir, das zwischen 2 und 3 Meter Breite aufweist, kurzfristig und punktuell beansprucht werden.»

Die 4,5 Meter Breite der Fahrbahn genügten, dass Personenwagen einen seitlich abgestellten PW passieren können. Und sie genüge auch, wenn ein seitlich stehender Lastwagen von Autos passiert werden muss. Sabato sagt weiter, um die Betriebssicherheit zu erhöhen, sei die Mittelinsel nichtsdestotrotz mit Randsteinen mit gebrochenen Kanten ausgeführt worden. Diese seien im Notfall zu überfahren.

Die Vorschläge wären umsetzbar

Gravierende Zwischenfälle sind dem BVU seit der Inbetriebnahme der neu gestalteten Zürcherstrasse in den Jahren 2010/11 nicht bekannt. Wie der Verkehr aber in so einem Fall zirkulieren würde, kann man laut Sabato auch im Rahmen des betrieblichen Unterhalts dokumentieren.

Einmal im Jahr werden die Einlaufschächte geleert und gesäubert. Dazu stehe ein Spülwagen (LKW) am Strassenrand und beanspruche entweder das Bankett oder einen Teil des Trottoirs, sodass die Durchfahrtsbreite für LKW und Busse gewährleistet wird. Bei ausserordentlichen Ereignissen ist für den Kanton das Befahren des Grünstreifens wie auch das Überfahren des Randsteins zumutbar.

«Neuenschwanders Vorschläge wären bei Bedarf sicher umsetzbar», sagt der Kreisingenieur. Aus heutiger Sicht bestehe aber dafür kein Handlungsbedarf.