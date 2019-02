Bei den Psychiatrischen Diensten Aargau AG (PDAG) in Windisch werden die Kantonspolizei (Kapo) Aargau und die Regionalpolizei (Repol) Brugg regelmässig um Hilfe gerufen. Manchmal steht die Polizei sogar mehrmals pro Tag für den gleichen Patienten im Einsatz. Eine Delegation der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter kritisierte die häufigen Polizeieinsätze in ihrem Bericht, der letzten Herbst veröffentlicht wurde. Darin hiess es, dass zwischen September 2016 und März 2017 die Polizei 82 Mal beigezogen wurde. Die Kommission empfahl, das Pflegepersonal der PDAG stattdessen in Deeskalationstechniken zu schulen.

Am 1. November letzten Jahres hat ein interner Sicherheitsdienst in der Klinik für Forensische Psychiatrie (Station P7) seine Tätigkeit aufgenommen. Wie hat sich die Anzahl der Polizeieinsätze in der PDAG entwickelt? Bedeutet der interne Sicherheitsdienst auch eine Entlastung für die Polizei? Die Anfrage der AZ beim Kanton zeigt, dass sich die Anzahl der Polizeieinsätze in den letzten eineinhalb Jahren etwas reduziert hat.

Selten Einsätze in der Forensik

«Die Lancierung des internen Sicherheitsdiensts in der PDAG hat jedoch keine grossen Auswirkungen auf die Anzahl Einsätze der Polizei, da der interne Sicherheitsdienst nur auf der Forensik zum Einsatz kommt», sagt Sprecher Samuel Helbling vom Departement Volkswirtschaft und Inneres, das für die Kapo zuständig ist. Die meisten Einsätze der Polizei fänden aber bei Behandlungen ohne Zustimmung des Patienten in anderen Stationen statt. Der Einsatz der Polizei in der Station P7 sei sehr selten. Daher sei eine Entlastung der Polizei durch den Sicherheitsdienst kaum spürbar.