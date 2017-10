Was die Gründe für diese starke Zunahme sind, kann Kawohl nicht abschliessend beantworten. «Erfahrungsgemäss schwanken diese Zahlen», sagt Kawohl diplomatisch. Auf die Frage, um was für Fälle es sich bei den Hilferufen handelt, ergänzt der Chefarzt: «Viele, aber natürlich nicht alle Einsätze treten im Zusammenhang mit akuten Intoxikationen und Rauschzuständen auf.» Im Aargau gebe es keine Einrichtung zur Aufnahme akut alkoholisierter Patienten wie beispielsweise bei der Polizei in Zürich.

Die stellvertretende Kantonsärztin Silvia Dehler bestätigt, dass es im Aargau keine Ausnüchterungszellen gibt. Doch sie betont auch, dass Menschen in einem akuten Rauschzustand nur im Zusammenhang mit einer psychischen Krankheit oder bei Fremdgefährdung auf Anordnung von einem Arzt in Königsfelden untergebracht werden. In allen anderen Fällen, bei denen die Polizei ausserhalb der Klinik gerufen wird, werden beispielsweise Alkoholisierte in familiäre Obhut oder, falls medizinisch notwendig, von der Ambulanz ins Spital gebracht.

Nachts kommt es besonders häufig zu Notfalleinweisungen aggressiver Patienten, die beispielsweise kurz darauf randalieren. «Als einzige psychiatrische Einrichtung im Kanton mit Aufnahmeverpflichtung sind die PDAG Anlaufstelle auch gerade in solchen Fällen», erklärt Kawohl.

Konzept zur Reduktion von Gewalt

Im Herbst/Winter haben die Polizeien nachts auch mit der Einbruchprävention alle Hände voll zu tun. Was macht die Klinik, damit die Polizei weniger oft nach Königsfelden gerufen wird? Kawohl sagt dazu: «Die PDAG arbeitet momentan intensiv an einem Konzept zur Reduktion von Gewalt.» Dies beinhalte auch, früher und besser zu erkennen, bei welchem Menschen ein entsprechendes Potenzial vorhanden ist.

Für die Angestellten und Patienten gebe es ein Sicherheitsdispositiv, das laufend angepasst wird. Ausserdem nimmt die PDAG für externe Expertisen Geld in die Hand. Das Personal werde regelmässig in Deeskalationsstrategien und im Eingreifen bei Gewalt geschult. Der Kapo-Sprecher und der Chefarzt betonen, dass man an optimalen Lösungen arbeite.