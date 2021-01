Die Pandemie und die Tiere: Lockdown traf Hundepension hart

Wortwörtlich «auf den Hund gekommen» ist Desiree Dietschi schon als Kind. «Ich bin mit einer Leonbergerdame namens Ina aufgewachsen. Von klein auf wusste ich, dass ich gerne ein eigenes Tier haben wollte», sagt die 24-Jährige aus Schinznach-Dorf. Dass sie einmal 19 Hunde täglich selbst betreuen würde, war damals noch nicht klar.

Angefangen hatte alles mit der Collie-Zucht ihrer Mutter. Dietschi erklärt: «Die gezüchteten Hunde kamen bei der Abwesenheit ihrer Besitzer jeweils zu uns in die Ferien.» Daher sei es naheliegend gewesen, eine Ferienpension für die Tiere zu eröffnen. 2015 war es soweit: Nach einer Ausbildung zur tiermedizinischen Praxisassistentin in Staffelbach rief die Schinznacherin gemeinsam mit ihrer Mutter DogDreams ins Leben. Die Pension sei gut angelaufen und die Nachfrage nach Ferien- sowie Tagesplätzen gross gewesen. Auf 700 m2 Fläche betreuten die Frauen rund ums Jahr täglich knapp 20 Tiere. Vier Jahre nach der Eröffnung entschied sich Dietschi dann für ein neues Konzept – und die Übernahme der Hundepension.

Im Frühling war sie auf staatliche Hilfe angewiesen

Hatte DogDreams zwar mit Ferienhunden begonnen, war der Bedarf nach Tagesplätzen seit 2015 stetig gestiegen. Gleichzeitig verlangte das Geschäft eine Sieben-Tage-Woche von Desiree Dietschi ab. «Vergrössern war für uns nie eine Option und so fing ich an, mit dem Gedanken zu spielen, ausschliesslich Tageshunde zu betreuen.» Gesagt, getan, im Alter von 23 Jahren übernahm die Schinznacherin DogDreams neu als Hundetagesstätte. Seit Januar kümmert sich Dietschi allein von Montag bis Freitag um ein ganzes Rudel von «Fellnasen», wie sie ihre Schützlinge nennt. Und startete damit in kein einfaches Jahr mit ihrer Selbstständigkeit.

Im ersten Quartal von 2020 sei alles noch sehr gut gelaufen, erzählt Dietschi. Dann kam die Pandemie. «Der erste Lockdown traf mich hart, da die meisten Leute nicht mehr arbeiten gehen konnten oder viele im Homeoffice waren. Dementsprechend benötigten sie meine Betreuung nicht.» Bis im Juli war die mittlerweile 24-Jährige auf staatliche Unterstützung angewiesen. «Ich bin froh, dass ich nicht noch zusätzliche Personalkosten decken muss. Das nimmt mir etwas Druck weg.» Für die Instandhaltung der Tagesstätte helfe ihr der Vater, als stellvertretende Geschäftsführerin ihre Mutter. Im Sommer ging es dann wieder aufwärts, weil die meisten Leute wieder zum «normalen Alltag» zurückkehrten und auch die Schule anfing.

Haustierboom zeige sich erst nach Corona

Ansonsten blieb Dietschi nach eigener Aussage weitgehend vom «Coronawahnsinn isoliert»: «Hunde kennen Corona zum Glück nicht.» Im Bezug auf Abmeldungen habe sie aber lernen müssen, flexibler zu sein, da die meisten Menschen aktuell selbst schlecht planen könnten. Vom «Haustierboom», den das Homeoffice ausgelöst haben soll, spüre sie zudem bisher nichts. «Falls das so sein sollte und sich viele Leute einen Hund angeschafft haben, werde ich das erst merken, wenn der Coronaspuk ein Ende hat und die Leute wieder normal arbeiten gehen.»

Auch die umstrittene Ansteckungsgefahr mit dem Virus beim Kontakt zwischen Mensch und Tier sei in ihrer Kundschaft zwar diskutiert worden, aber Dietschi habe nie das Gefühl gehabt, dass davor tatsächlich Angst bestehe. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen schrieb in einer Mitteilung vom Dezember 2020 dazu, dass «das Virus weltweit bei wenigen Hunden nachgewiesen wurde». Bei diesen Einzelfällen hätten sich die Tiere höchstwahrscheinlich aufgrund von engem Kontakt bei einer infizierten Person angesteckt. Jedoch betreute Dietschi im letzten Jahr nur einen Hund, dessen Besitzer in Quarantäne war.

Ob sich das noch ändern wird, ist ungewiss. Seit Juli läuft es für DogDreams gemäss Dietschi den Umständen entsprechend wieder gut. Da sie keine zusätzlichen Personalkosten tragen müsse, reiche der Verdienst aus. Und sie hoffe, dass das so bleibe.