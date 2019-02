In zwei Wochen sind alle Interessierten in den Campussaal Brugg-Windisch eingeladen. Dann findet am Freitag- und Samstagabend ab 18 Uhr die zweite Durchführung der Kulturnacht statt mit regionalen Vereinen und kulturell engagierten Personen sowie ihren Talenten in Sprache, Musik und Bewegung. Der Anlass ist kostenlos. Das Detailprogramm ist unter «campussaal.ch» zu finden.

Im vergangenen Jahr war der Campussaal für 68 Veranstaltungen an insgesamt 92 Tagen belegt. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als 65 Veranstaltungen durchgeführt und der Saal an 79 Tagen belegt war. Somit setzt sich der Wachstumstrend fort, der 2017 einen kleinen Einbruch erlitt. Damals gabs mit den nur 65 Veranstaltungen, eine weniger als im 2016. Für das laufende Jahr rechnen die Verantwortlichen mit total 72 Anlässen. Zum ersten Mal konnten letztes Jahr über 30 000 Besucher gezählt werden. Somit wurde jeder Anlass von durchschnittlich 442 Gästen aufgesucht.

Für Kathrin Kalt von der Campussaal-Geschäftsleitung ist es besonders erfreulich, dass der Anteil der Wiederholungsbuchungen von 19% vor sechs Jahren kontinuierlich auf 65% gesteigert werden konnte. Das spricht für eine hohe Zufriedenheit der verschiedensten Kunden. Auch konnte, wie angestrebt, der Anteil kultureller Anlässe erhöht werden. Von 17% im Jahr 2017 auf 24% im letzten Jahr. «Der Campussaal wird zunehmend als Veranstaltungsort für Hochzeitsfeiern, Jubiläen, Festivals und weitere öffentliche Gesellschaftsanlässe genutzt, was uns natürlich sehr freut, weil dadurch eine noch breitere Bevölkerungsschicht in den Genuss eines Besuchs im Campussaal kommt», sagt Kalt.