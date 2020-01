Die Landfrauen blicken zurück und nach vorn

Über 100 – meist langjährige – Mitglieder zählen die Landfrauen Bözberg. Aktiv am Vereinsleben nehmen ungefähr 30 Frauen teil. Sie helfen an unterschiedlichen Dorfanlässen in der Gemeinde (vor der Fusion in den vier Gemeinden Gallenkirch, Linn, Ober- und Unterbözberg) gestaltend mit.