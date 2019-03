Auf der Grossleinwand wird die entscheidende Filmsequenz aus «Over the top» mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle immer wieder gezeigt: der finale Armwrestling-Kampf in Las Vegas. Mit «Epic battle» ist die Szene untertitelt. Das Ganze wird mit Rockmusik untermalt. Vom Jurytisch kommt zwischendurch der Hinweis, die Musik lauter oder wieder leiser zu machen – je nachdem, was auf der Bühne gerade passiert. Die zahlreichen Männer und Frauen im Kulturzentrum Trotte in Villigen geben sich an diesem Samstagnachmittag ihrer Leidenschaft hin: dem Armwrestling oder Armdrücken.

An Side-Tables wärmen sich die Teilnehmer auf, üben ihre Technik. Juniorin Melanie Brunner trainiert an einem der Tische mit ihrer Schwester Sarah. «Für mich ist das Armwrestling etwas Aussergewöhnliches und Spezielles», sagt Melanie Brunner. Auf der Bühne sitzt die Jury, davor messen sich an zwei Stehtischen die Armwrestler. In allen Kategorien werden die Schweizer Meister erkoren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in Gewichtsklassen im Zehnkilogramm-Abstand von bis 60 kg bis +110 kg eingeteilt. Da sind 14- bis 15-jährige und 16- bis 21-jährige Junioren am Start, die Amateurs, die über 40-jährigen Masters sowie die Behindertenklasse. Die Profis aus 11 Klubs sind aus verschiedenen Kantonen der Schweiz angereist.